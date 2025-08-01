Sincan Belediyespor Yaz Futbol Okulu 2 Ağustos\'ta Başlıyor

Sincan Belediye spor Yaz Futbol Okulu 2 Ağustos'ta başlıyor.

Sincan Belediyespor, 2 Ağustos'ta başlayacak yaz futbol okuluyla spor alanında kendini geliştirmek isteyen çocuklara fırsat sunuyor. 1 ay sürecek yaz okuluna 8-12 yaş arasındaki çocuklar kayıt yaptırabilecek. Sporculara koordinasyon, teknik bilgiler, taktikler, takım çalışması, saha disiplini gibi konular önce teorik olarak anlatılacak, ardından antrenman ve maçlarla gelişimlerine katkı sağlanacak. Eğitimler yaş gruplarına göre planlanmış saatlerde gerçekleştirilecek. Çocukların eğitim süreci boyunca spor bilgisinin yanında sosyal gelişimleri de desteklenecek.

Futbol okulunda kendini gösteren yetenekli öğrenciler kulüp bünyesine kazandırılarak, profesyonel futbol hayatına hazırlanabilecek. Kulübün altyapı takımlarına katılma fırsatı yakalayacak olan öğrenciler, lisanslı sporcu olma yolunda ilk adımı atabilecek. - ANKARA