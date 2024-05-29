Sincan'da Kurban Pazarı Kuruldu - Son Dakika
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Sincan'da Kurban Pazarı Kuruldu

Sincan\'da Kurban Pazarı Kuruldu

Sincan Belediyesi, Çimşit ve Yenikent mahallelerinde yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarı kurdu. Belediye ekipleri, pazarlarda veteriner hizmeti, güvenlik önlemleri ve temizlik çalışmaları gibi birçok konuda çalışmalarını sürdürüyor.

29.05.2024 14:39  Güncelleme: 14:44
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Sincan Belediyesince yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Çimşit ve Yenikent mahallelerinde kurban pazarı kuruldu.

Çimşit ve Yenikent mahallelerinde kurban pazarı kuruldu. Sincan Belediyesi ekipleri, vatandaşların bayram sürecini huzur içinde geçirmesi için sahada tam kadro çalışıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden 10 veteriner, kurban pazarlarında vatandaşa hizmet veriyor. Veteriner hekimler hayvanların sağlık durumunu kontrol ediyor, vatandaşı ve esnafı bilgilendiriyor. Zabıta ekipleri ise kurban pazarlarında 7/24 denetim yapıyor. Pazarların dört bir köşesine yerleştirilen kameralarla vatandaşların güven içinde alışveriş yapması sağlanıyor. Sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılırken, temizlik çalışmaları Sincan Belediyesi ekiplerince yürütülüyor. Pazar alanlarında besicilerin ve vatandaşların kullanabilmesi amacıyla kantin, mescit, çay ocağı, duş ve tuvaletler de Sincan Belediyesi tarafından tesis edildi. Ayrıca kurbanlık hayvanların sağlıklı bir şekilde su ihtiyacını karşılamak için her çadırın başına musluk konuldu. Bunların yanında kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için Sincan Belediyesi bünyesinde "Kurban Yakalama Ekibi" oluşturuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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