Sincan\'da Öğrencilere Özel Mangal Partisi Düzenlendi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Park'ta öğrencilere özel mangal partisi düzenledi.

Sincan Belediyesi, bu sene Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) giren öğrencilere özel bir piknik düzenledi. Sincan Park'ta gerçekleşen etkinlikte gençler, mangalların başına geçerek Sincan Belediyesi tarafından ikram edilen köfteleri pişirdi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da mangal başında gençleri yalnız bırakmadı.

Gençler, düzenlenen etkinlikte aynı zamanda futbol, basketbol ve masa tenisi oynadı. Çuval ve halat çekme yarışmalarına da katılan gençler, eğlence dolu bir gün geçirdi. Başkan Ercan, öğrencilerle voleybol oynadı, halay çekti.

Piknikte eğlenceli zaman geçiren bir öğrenci, "YKS sürecinde başkanımız hep destekçimiz oldu, bu süreci atlattıktan sonra böyle bir organizasyon düzenlemesi bizleri motive etti. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Bir başka öğrenci ise, "Etkinlik çok hoşumuza gitti. Başkanımız zaman zaman bazı etkinliklerde bizimle buluşuyor, bizlerle çok ilgileniyor. Tüm arkadaşlarımızla başkanımızdan razıyız" dedi

"Eğlendik, enerjimizi ve neşemizi tazeledik"

Pikniğin sonunda gençlere sırt çantası hediye eden Başkan Ercan, "Yıl boyunca millet kıraathanelerimizde büyük bir özveriyle çalışan, hayallerinin ve hedeflerinin peşinden yılmadan ilerleyen gençlerimizle dopdolu ve rengarenk bir piknik yaptık. Sınav maratonunun ardından hep birlikte güzel bir nefes aldık, eğlendik, enerjimizi ve neşemizi tazeledik. Etkinliğimize katılarak eğlencemize ortak olan tüm gençlerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ANKARA