Sincan Park\'ta Yeni Mesire Alanı Hizmete Açıldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Sincan Park'a hazırlanan mesire alanı bayramın 3'üncü günü vatandaşların kullanımına açıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Sincan Park, bataklıktan 300 bin metrekarelik bir sosyal yaşam alanına dönüştü ve şimdi de yeni mesire alanıyla piknik alanı sunuyor. Sincan Belediyesi ekipleri vatandaşların doğayla iç içe bir ortamda mangal keyfi yapması için çalışmaları hızlandırdı, bayramın 3'üncü günü mesire alanını kullanıma açtı.

Sincan Park'a 121 adet barbekü ve kamelyalar yerleştirildi. Sincan Belediyesi'nin kendi atölyelerinde üretilen kamelya ve barbekülerde çevreye zarar vermeyen doğal malzemeler kullanıldı. Hem hijyenik hem de dayanıklı malzemelerden üretilen barbeküler vatandaşların keyifle kullanması için özel olarak tasarlandı.

"Kamelya ve barbeküler belediyemizin kendi üretimi"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan mesire alanına ilişkin çalışmaları bizzat yakından takip etti. Bayrama yetişmesi için yoğun mesai harcandığını vurgulayan Başkan Ercan, "Hazırladığımız mesire alanımız artık hizmete hazır hale geldi. Bugün itibariyle vatandaşlarımızı pikniklerini yapabilmeleri için alana bekliyoruz. Alanda 121 adet kamelya ve barbekü bulunmakta. Kamelya ve barbeküler belediyemizin kendi üretimi. Uzun süredir arkadaşlarımız hummalı bir çalışma içerisindeydi. Bayramın 3'üncü günü itibariyle hizmete hazır hale geldi. Tüm vatandaşlarımızı Sincan Parkımızın bir de bu yüzü ile tanışmaya davet ediyorum. Sincan Park Mesire Alanımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Sincan Park, bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların piknik noktası oldu. Alanda piknik yapan vatandaşlar, belediyenin bu hizmetinden oldukça memnun olduklarını dile getirerek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkürlerini iletti. - ANKARA