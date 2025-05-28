Sincap, Bayram Kömbesi Yerken Görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Sincap, Bayram Kömbesi Yerken Görüntülendi

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28.05.2025 15:08  Güncelleme: 15:13
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Sincap, Bayram Kömbesi Yerken Görüntülendi
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Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda bir sincap, vatandaşların bıraktığı bayram kömbesini yerken görüntülendi. Bu sevimli anlar sosyal medyada ilgiyle paylaşıldı.

Bayram kömbesi yerken Sincap böyle görüntülendi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda sincabın bayram kömbesi yerken vatandaşların cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü gülümsetti.

Osmaniye'nin doğa güzellikleriyle ünlü Zorkun Yaylasında gezinen bir sincap, bir kişinin duvara bıraktığı, Osmaniye bayram kömbesini yerken görüldü. Doğa yürüyüşü yaparken sincabı gören vatandaşlar cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de, sincabın kömbe yerken çekilen görüntülerini sosyal medya hesaplarından, "Sincabın Osmaniye kömbesi ile imtihanı. Sevdi galiba" notuyla paylaştı. Hem yöresel lezzetin tanıtımına katkı sağlayan hem de ilgi gören görüntüler, izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sincap, Bayram Kömbesi Yerken Görüntülendi - Son Dakika

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