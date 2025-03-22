Sincik'te Bakan Yardımcısı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Sincik'te Bakan Yardımcısı'na Yoğun İlgi

Sincik\'te Bakan Yardımcısı\'na Yoğun İlgi

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Sincik'te esnaf ziyaretleri yaparak muhtarlarla buluştu.

22.03.2025 13:15
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'a, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sincik ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, daha sonra Sincik Kaymakamlığına geçerek Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu'ndan ilçede devam eden kamu yatırımları ile ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Sincik Öğretmenevi konferans Salonu'nda köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, muhtarların taleplerini alarak ilgili kurumların bölge ve genel müdürlerini arayarak sorunları iletip çözülmesini istedi.

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Bu soğuk havada buraya toplandığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bizim derdimiz hizmet, sizin derdiniz bizim derdimiz. Biz mutluluğu başka insanların mutluluğunda ararız, yani sizler mutlu olduğunuz zaman bizde mutlu oluruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız iki defa Sincik ilçemizi ziyaret etti. Son ziyaretinde bizzat Ulaştırma bakanımıza Sincik- Kahta ve Sincik Malatya yolunun yapılmasını talimatını verdi. Bu yolumuzla ilgili ihale süreci tamamlandı ihalesi yapıldı. En kısa zamanda çalışmalar başlayacaktır Sincik ilçemize hayırlı olsun. Sincik için ne yaparsak azdır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Ahmet Aydın, Politika, Ekonomi, Sincik, Yerel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

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