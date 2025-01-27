Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dağ keçileri yoldan geçen vatandaşların cep telefonları kameralarına yakalandı.
Adıyaman'ın Sincik ilçe girişinde yoldan geçen vatandaşlar Boğaz mevkiinde kayalıklarda dağ keçisi olduğunu fark etti. Vatandaşlar, kayalıklara tırmanan dağ keçilerini cep telefonlarıyla görüntüledi.
Bir süre etrafta dolanan dağ keçileri daha sonra gözden kayboldu. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Sincik'te Dağ Keçileri Gözüktü - Son Dakika
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