Mahsur kalan doğalgaz yüklü tır kurtarıldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) taşıyan tır, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Kar yağışının en fazla hissedildiği ilçelerden biri olan Sincik'te kapanan yollar, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. Bu sırada yolda mahsur kalan doğalgaz yüklü tır da belediyeye bağlı iş makineleri tarafından çekilerek güvenli şekilde ilçeye ulaştırıldı.

Sincik ilçesinde sabit doğalgaz hattı bulunmadığı için ilçe sakinlerinin doğalgaz ihtiyacının taşımalı sistemle karşılandığı belirtildi. - ADIYAMAN