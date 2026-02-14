Sincik'teki Çelik Evler Rüzgarda Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sincik'teki Çelik Evler Rüzgarda Zarar Gördü

Sincik\'teki Çelik Evler Rüzgarda Zarar Gördü
14.02.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rüzgar nedeniyle Adıyaman'ın Surut Mezrası'ndaki çelik evlerin çatısı uçtu, vatandaşlar destek istedi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinin Karaköse Köyüne bağlı Surut Mezrası'nda yapılan çelik konstrüksiyon evler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ciddi zarar gördü.

Karaköse Köyüne bağlı Surut Mezrası'nda inşa edilen 14 çelik konstrüksiyon prefabrik evlerin bazılarının çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.

Bölgede kış şartlarının oldukça çetin geçtiğini vurgulayan vatandaşlar, bu tip yapıların bölgede dayanıklı olmayacağını belirterek yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesi için destek istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Adıyaman, Sincik, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sincik'teki Çelik Evler Rüzgarda Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

17:48
Kış Olimpiyatları’nda inanılmaz anlar Göz göre göre şike yapıldı
Kış Olimpiyatları'nda inanılmaz anlar! Göz göre göre şike yapıldı
17:36
Yok böyle maç 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:57:51. #7.11#
SON DAKİKA: Sincik'teki Çelik Evler Rüzgarda Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.