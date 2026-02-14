Adıyaman'ın Sincik ilçesinin Karaköse Köyüne bağlı Surut Mezrası'nda yapılan çelik konstrüksiyon evler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ciddi zarar gördü.
Karaköse Köyüne bağlı Surut Mezrası'nda inşa edilen 14 çelik konstrüksiyon prefabrik evlerin bazılarının çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.
Bölgede kış şartlarının oldukça çetin geçtiğini vurgulayan vatandaşlar, bu tip yapıların bölgede dayanıklı olmayacağını belirterek yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesi için destek istedi. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Sincik'teki Çelik Evler Rüzgarda Zarar Gördü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?