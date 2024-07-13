Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak Gölcük Mahallesi\'nde Halk Buluşması Düzenledi

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Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ilçedeki sorunların ortak akılla çözülmesi, vatandaşların taleplerinin yerinde dinlenmesi amacıyla düzenlediği halk buluşmalarına Gölcük Kırsal Mahallesi'nden başladı.

Göreve geldikten sonra yaptığı idari değişiklik ve icraatlar ile dikkat çeken Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak Halk Buluşması kapsamında birim amirleri ve meclis üyeleri ile birlikte Gölcük Mahallesi'ni ziyaret etti. Büyük bir ilgi ve sevgi ile karşılanan Başkan Sak, vatandaşların istek ve önerililerini dinleyerek devam eden, yapılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Birikmiş Sorunları El Birliği ile Çözeceğiz

Vatandaşların talep ve önerilerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için Çözüm Masası' nı faaliyete geçirdiklerini ve 3 aylık süreçte 2 bin 430 talepten 2 bin 122'sini yerine getirdiklerini belirten Başkan Sak " Vatandaşlarımızın Çözüm Masası'nı aktif bir şekilde kullanmasını rica ediyorum. Belirtilen sorunlar kayıt altına alınsın, en hızlı şekilde el birliği ile çözüme kavuşturalım. Birikmiş sorunlar vardı çözüm bekleyen başladık vatandaşlarımızın mutluluğu için durmadan çalışıyoruz. Bütün müdürlerimiz başkan gibi özverili çalışıyor. Gölcük'te verdiğimiz sözleri biliyoruz, başladık daha da yapılacak çok işimiz var. Sizlerle sohbet etmeye, taleplerinizi, görüş ve önerilerinizi dinlemeye geldik" dedi.

Kısıtlı bütçe ile eşit ve hakkaniyetli bir şekilde çözmek için çaba sarf ediyoruz

Tasarruf tedbirlerini en hızlı şekilde devreye soktuklarını belirten Başkan Sak, 3 ayda 22 milyon borç ödeyerek Balıkesir'de borcunu en hızlı ödeyen belediye konumunda olduklarını söyledi.

Bütün müdürlüklerde piyasa araştırmasının ve tasarrufun ön planda tutularak israfın da önüne geçiliyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır." sözünü kendilerine ilke edindiklerini belirten Başkan Sak " Büyükşehrimizle uyum içinde çalışıyor, verdiğimiz sözleri tutmak, sorunlarını ortadan kaldırmak için dur durak bilmiyoruz. Eşmedere - Gölcük arasındaki yolumuzu en kısa sürede asfaltlayacağız. Ova yollarımızda iş makinelerimiz tesviye çalışması gerçekleştiriyor. Malzeme gerekli alanlarda da çalışmalarımızı sürdürecek en kısa zamanda tamamlayacağız. Başkan olmadan da bu yollardan çok kez geçtim, birçok sorun yaşadım. Sizlerin sorunlarını biliyorum. Belediyemize tüm vatandaşlarımız adına para geliyor. Sizlerin paralarını eşit dağıtmak için, hizmet edip sorunları çözmek için buradayız. Bulunduğumuz mevki amaç değil, araç. Sizlere hizmet edebilmek için bulunduğumuz bir konum. Yapamayacağımız bir şey için söz vermeyiz, söz verdik mi de arkasında sonuna kadar dururuz" şeklinde konuştu.

Kısa bir süre içerisinde Kent Konseyi'nde Genel Kurul Toplantısı yapılacağı, kadın, emekli, engelli, çocuk meclislerinin kurulacağı vatandaşları birebir etkileyecek çalışmaların yürütüleceği belirtildi.

Birim müdürlerinin de faaliyet alanlarını ve kendilerini tanıttığı buluşmada Gölcük Mahalle sakinleri de talep ve önerilerini dile getirdi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Halk buluşmalarında Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'a, CHP İlçe Başkanı Ahmet Algın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Sönmez, Muhammet Şahin, Gölcük Mahalle muhtarı Emin Bardak, meclis üyeleri ve birim amirleri eşlik etti. Vatandaşların talep ve önerileri ilgili birimlerce kayıt altına alındı. Halk buluşmalarının belirli aralıklarla tüm mahallelerde devam edeceği belirtildi. - BALIKESİR