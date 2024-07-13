Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak Gölcük Mahallesi'nde Halk Buluşması Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak Gölcük Mahallesi'nde Halk Buluşması Düzenledi

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak Gölcük Mahallesi\'nde Halk Buluşması Düzenledi

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Gölcük Mahallesi'nde düzenlediği halk buluşmasında vatandaşların taleplerini dinledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

13.07.2024 09:42  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ilçedeki sorunların ortak akılla çözülmesi, vatandaşların taleplerinin yerinde dinlenmesi amacıyla düzenlediği halk buluşmalarına Gölcük Kırsal Mahallesi'nden başladı.

Göreve geldikten sonra yaptığı idari değişiklik ve icraatlar ile dikkat çeken Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak Halk Buluşması kapsamında birim amirleri ve meclis üyeleri ile birlikte Gölcük Mahallesi'ni ziyaret etti. Büyük bir ilgi ve sevgi ile karşılanan Başkan Sak, vatandaşların istek ve önerililerini dinleyerek devam eden, yapılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Birikmiş Sorunları El Birliği ile Çözeceğiz

Vatandaşların talep ve önerilerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için Çözüm Masası' nı faaliyete geçirdiklerini ve 3 aylık süreçte 2 bin 430 talepten 2 bin 122'sini yerine getirdiklerini belirten Başkan Sak " Vatandaşlarımızın Çözüm Masası'nı aktif bir şekilde kullanmasını rica ediyorum. Belirtilen sorunlar kayıt altına alınsın, en hızlı şekilde el birliği ile çözüme kavuşturalım. Birikmiş sorunlar vardı çözüm bekleyen başladık vatandaşlarımızın mutluluğu için durmadan çalışıyoruz. Bütün müdürlerimiz başkan gibi özverili çalışıyor. Gölcük'te verdiğimiz sözleri biliyoruz, başladık daha da yapılacak çok işimiz var. Sizlerle sohbet etmeye, taleplerinizi, görüş ve önerilerinizi dinlemeye geldik" dedi.

Kısıtlı bütçe ile eşit ve hakkaniyetli bir şekilde çözmek için çaba sarf ediyoruz

Tasarruf tedbirlerini en hızlı şekilde devreye soktuklarını belirten Başkan Sak, 3 ayda 22 milyon borç ödeyerek Balıkesir'de borcunu en hızlı ödeyen belediye konumunda olduklarını söyledi.

Bütün müdürlüklerde piyasa araştırmasının ve tasarrufun ön planda tutularak israfın da önüne geçiliyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır." sözünü kendilerine ilke edindiklerini belirten Başkan Sak " Büyükşehrimizle uyum içinde çalışıyor, verdiğimiz sözleri tutmak, sorunlarını ortadan kaldırmak için dur durak bilmiyoruz. Eşmedere - Gölcük arasındaki yolumuzu en kısa sürede asfaltlayacağız. Ova yollarımızda iş makinelerimiz tesviye çalışması gerçekleştiriyor. Malzeme gerekli alanlarda da çalışmalarımızı sürdürecek en kısa zamanda tamamlayacağız. Başkan olmadan da bu yollardan çok kez geçtim, birçok sorun yaşadım. Sizlerin sorunlarını biliyorum. Belediyemize tüm vatandaşlarımız adına para geliyor. Sizlerin paralarını eşit dağıtmak için, hizmet edip sorunları çözmek için buradayız. Bulunduğumuz mevki amaç değil, araç. Sizlere hizmet edebilmek için bulunduğumuz bir konum. Yapamayacağımız bir şey için söz vermeyiz, söz verdik mi de arkasında sonuna kadar dururuz" şeklinde konuştu.

Kısa bir süre içerisinde Kent Konseyi'nde Genel Kurul Toplantısı yapılacağı, kadın, emekli, engelli, çocuk meclislerinin kurulacağı vatandaşları birebir etkileyecek çalışmaların yürütüleceği belirtildi.

Birim müdürlerinin de faaliyet alanlarını ve kendilerini tanıttığı buluşmada Gölcük Mahalle sakinleri de talep ve önerilerini dile getirdi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Halk buluşmalarında Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'a, CHP İlçe Başkanı Ahmet Algın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Sönmez, Muhammet Şahin, Gölcük Mahalle muhtarı Emin Bardak, meclis üyeleri ve birim amirleri eşlik etti. Vatandaşların talep ve önerileri ilgili birimlerce kayıt altına alındı. Halk buluşmalarının belirli aralıklarla tüm mahallelerde devam edeceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Serkan Sak, Sındırgı, Gölcük, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak Gölcük Mahallesi'nde Halk Buluşması Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:37 Markette kilosu 100 TL, üretici ise “Satamadım“ diyerek çürümeye bıraktı Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
09:14 Kerem Kınık’ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
08:35 Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL’ye onay verdi Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi
08:09 Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı
23:17 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı ölümlü kazaya karıştı Olay anı kamerada Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada
09:34 TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez
09:19 Bülent Ersoy’un garsona ’’Çirkinsin’’ demesi tepki çekti Bülent Ersoy'un garsona ''Çirkinsin'' demesi tepki çekti
08:24 Beşiktaş, transferi açıkladı Ciro Immobile İstanbul’a geldi Beşiktaş, transferi açıkladı! Ciro Immobile İstanbul'a geldi
07:43 Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay’a hapis cezası Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'a hapis cezası
01:11 Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı
00:45 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı
22:47 İzmir’de cinayet işledi, 11 yıl sonra Bursa’da terlikle gezerken yakalandı İzmir'de cinayet işledi, 11 yıl sonra Bursa'da terlikle gezerken yakalandı
22:36 İtalya G7 toplantısına Türkiye’yi de davet etti İtalya G7 toplantısına Türkiye'yi de davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 09:58:47. #1.11#
SON DAKİKA: Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak Gölcük Mahallesi'nde Halk Buluşması Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement