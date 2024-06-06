Sındırgı Belediye Başkanı Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonuna seçildi - Son Dakika
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Yerel

Sındırgı Belediye Başkanı Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonuna seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısında Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonuna seçildi. Başkan Sak, yeni dönemde projeleri hayata geçirerek bölgemizi ve ülkemizi kalkındırmayı hedeflediğini belirtti.

06.06.2024 11:51
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısında Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak "Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonuna" seçildi.

Daha önce Marmara Belediyeler Birliği'nden alınan görev sonrası, İkinci görev de Türkiye Belediyeler Birliği'nden geldi. TBB Meclisi, birliğin yeni yönetimini belirlemek üzere Ankara'da toplandı. Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanlarının katıldığı seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da ikinci Başkan vekili olarak görev alacağı, birlik yönetimi, encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin de belirlendiği toplantıda, Sındırgı Belediye başkanı Veteriner Hekim Serkan Sak Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonu'nda yer aldı.

TBB'de hak, hukuk ve adaletin korunacağı, birlik ve beraberliğin ön planda olacağı yeni bir dönemin başladığını belirterek Başkan İmamoğlu'nu tebrik eden Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "Sındırgımız, Balıkesir ve bölgemiz için tüm gücümle üstlendiğim bu görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışacağım. Ekrem İmamoğlu başkanlığında, hak ve adaleti göz önünde bulundurarak, uyum içerisinde çalışacak tarım ve hayvancılık başta olmak üzere bölgemizi ve ülkemizi kalkındıracak projeleri hayata geçireceğiz. Şahsımı Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonuna seçen tüm meclis delegasyonuna teşekkür ederim. Tüm kadrolarımızla el birlik Türkiye'mizi hak ettiği yere taşıyacağız. Her şey çok güzel olacak. Allah'ım mahcup etmesin" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sındırgı Belediye Başkanı Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonuna seçildi - Son Dakika

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