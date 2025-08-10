Sındırgı\'da 6.1 Büyüklüğünde Beklenen Deprem

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin beklenen bir deprem olduğunu söyledi.

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, son aylarda Sındırgı civarında 4,5 ve 5 büyüklüğü arasında depremler meydana geldiğini belirterek, "Bu deprem, Simav fay zonunun batısında, Sındırgı segmenti ile Gelembe fay zonunun kesişim noktasında meydana geldi. Bu fay zonunun doğusunda 1970'te büyük yıkıma ve can kaybına yol açan Gediz depremi meydana geldi ve o tarihten sonra büyük bir deprem olmadı" dedi.

Bölgenin aktif fayların olduğu bir bölge olduğunu belirten Aykan, "Buradaki faylar tarih boyunca birçok depremler üretmiştir. 6,1 büyüklüğü orta büyüklükte bir deprem olup, hasara sebep olacak bir deprem olarak kabul edilmez. Normal şartlarda bu büyüklükte depremlerde can kaybı ve yapılarda hasarların olmaması gerekiyor. Fakat ülkemizdeki deprem hasar sınırı yaklaşık 6'nın üzeri ve 6,5 büyüklüğüdür. Kötü yapılmış binalarda, mühendislik hizmeti almamış binalarda, eski binalarda hasarlar olabiliyor. Ülkemiz bir deprem ülkesi fakat yıkılan binalar ile yapı stokumuzun deprem dirençli olmadığını görüyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR