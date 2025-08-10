Sındırgı'da Deprem: 10 Bina Yıkıldı, Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Depremden sonra açıklama yapan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "İlk tespitlere göre 10 binamız yıkıldı, 1 binada 6 kişi var 3 kişi kurtarıldı diğerleri için çalışma devam ediyor" dedi.

Depremin merkez üssü olan Sındırgı ilçesi, en çok etkilenen bölge oldu. İlk belirlemelere göre Sındırgı merkezinde bir bina tamamen yıkıldı. Kırsal mahallelerde bazı evlerde ciddi yapısal hasar oluştu

Ormanıcı ve çevresi, artçı sarsıntıların merkezleri arasında yer aldı. Balıkesir merkez ve çevre ilçelerde çatlaklar ve hafif hasarlar bildirildi

AFAD ve arama-kurtarma ekipleri, özellikle Sındırgı merkez ve kırsal alanlarda yıkım yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

