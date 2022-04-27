Sındırgı'da geleneksel çocuk iftarı - Son Dakika
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Sındırgı'da geleneksel çocuk iftarı

27.04.2022 10:50

Sındırgı'da geleneksel çocuk iftarıBALIKESİR Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geleneksel iftar programlarının yanı sıra çocukların ramazan ayının manevi atmosferini keşfetmesi, iftar heyecanını yaşaması adına 10 yılı aşkın süredir "Geleneksel Çocuk İftarı " programı gerçekleştiriliyor.

Sındırgı'da geleneksel çocuk iftarı

BALIKESİR Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geleneksel iftar programlarının yanı sıra çocukların ramazan ayının manevi atmosferini keşfetmesi, iftar heyecanını yaşaması adına 10 yılı aşkın süredir "Geleneksel Çocuk İftarı " programı gerçekleştiriliyor.

İlim Yayma Cemiyeti ve Sındırgı Belediyesi öncülüğünde başlatılan mahalle aralarında ve kapalı farklı alanlarda 200 - 300 çocukla başlayan " Geleneksel Çocuk İftarı" açık alanlara sığmaz hale geldi. İki yıllık pandemi arasından sonra Şerif Paşa Meydanında gerçekleştirilen "Geleneksel Çocuk İftarı " ile 3 bine yakın çocuk iftarda buluştu. Sındırgı Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı şubesi öncülüğünde hayırsever vatandaşların katkılarıyla düzenlenen " Geleneksel Çocuk İftarı " bu yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından verildi.

Geçmişten geleceğe ramazanın manevi atmosferi çocuklarla buluşuyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı şubesi işbirliği ile gerçekleştirilen iftar programına katılım en süt seviyede gerçekleşti. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, " Ramazan 11 ayın sultanı. Ramazanın ne olduğunu nasıl yaşanması gerektiğini aslında biz çocukluktan beri öğreniyoruz. Benim çocukluğumda bildiğim tekne orucu vardı. Oruca teşvik etmek için insanları, çocukları öğleye kadar tutsa bile, aferin deriz ve bunun bir iftarı olurdu. Bizlerde Sındırgı'da yıllardan beri bir gelenek bu. Çocukları iftara alıştırabilmek, oruca İslam'a ısındırabilmek maksadıyla onlara verdiğimiz bir ödül. 10 yıldan bu yana çocuklarımıza, öğleye kadar tutanı, ikindiye kadar tutanı ve akşama kadar tutanı diye onları teşvik ederek bu sofralarda topluyoruz. Çok şükür Ramazan ayının sonuna doğru da onlarla birlikte olup, bugün büyükşehirimizin de imkanları ile beraber taçlanan bir iftar yaptık. Bugün 3-4 bin kişi öğrenci çocuk, her yaştan çocuk iftar yaptılar. Bizler de onlarla beraber olduk. Aileleri ile beraber olduk. Hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar. Çünkü yaşamak içine sindire sindire olmalıdır. Bugün çocuk iftarı çocukluktan başlayacak, büyüyünce de İslamı dinini maneviyatı en iyi şekilde yaşayan bir nesil, en büyük arzumuz. Çocuk iftarımız ilçemize, çocuklarımıza, herkese hayırlı olsun" Dedi.

2071 vizyonunu yaşatacak nesil bu iftar, z kuşağı değil, zafer kuşağı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin en çok çocukların ve gençlerin belediyesi olduğunu, onların geleceğe emin adımlarla ulaşması adına her alanda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz "Bugün doğal şehir Sındırgı'da çocuklarımızın iftarına eşlik ettik. Çocukların neşesi görülmeye değer. İklim, atmosfer ve aynı zamanda mekan hepsi birbiri ile güzel. Çocuklar neşeli. Caminin avlusu eski kent arastası. Katılım çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada özel bir şey söyledim. Z kuşağı değil Zafer kuşağı 2053 2071 vizyonumuzu gerçekleştirecek olan nüfus burada. Buradaki gençlerimiz iftarlarını yaptılar. Bizde onlara iştirak ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim " dedi.

İftar yemeği programının ardından Balıkesir büyükşehir belediyesi tarafından organize edilen dev gölgeler karagöz Hacivat gösterisi ile çocuklar geleneksel Türk tiyatrosu ile buluşturuldu. Çocuklara dondurma ikramı gerçekleştirildi. Türk okçuluğunu çocuklara aşılamak adına Cumhuriyet Meydanında ok atışları gerçekleştirildi.

Sındırgı'da geleneksel çocuk iftarı
Sındırgı'da geleneksel çocuk iftarı
Sındırgı'da geleneksel çocuk iftarı
Sındırgı'da geleneksel çocuk iftarı

YORUMLAR
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Ülkü Ocakları Bandırma'da iftar yemeğinde biraraya geldi. Ülkü Ocakları Bandırma'da iftar yemeğinde biraraya geldi. Melikgazi'de çocuklar hem bayramlarını kutladı hem iftarlarını yaptı Melikgazi'de çocuklar hem bayramlarını kutladı hem iftarlarını yaptı

Balıkesir, Sındırgı, İftar, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sındırgı'da geleneksel çocuk iftarı - Son Dakika


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