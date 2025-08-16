Sındırgı'da HEKİMSEN'den Depremzedelere Yardım - Son Dakika
Sındırgı'da HEKİMSEN'den Depremzedelere Yardım

16.08.2025 17:16
HEKİMSEN, Sındırgı'daki depremzedelere gıda ve çadır desteği sağladı. Eğitimler de verildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından HEKİMSEN, bölgedeki ihtiyaçları karşılamak için harekete geçti. Bir muhtarın yardım çağrısı üzerine bölgeye giden ekipler, çadırdan gıdaya kadar pek çok alanda destek sağladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos'ta yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen bölgede artçılar durmadı. Özellikle 4'ün üzerinde hissedilen sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar geceleri evlerine girmeye çekiniyor. İlçede birçok kişi, soğuk havaya rağmen geceyi sokaklarda, araçlarında ya da kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda geçiriyor. Bu zor günlerde vatandaşların yanında olmak amacıyla harekete geçen HEKİMSEN (Hekim ve Sağlık Çalışanları Sendikası), bölgedeki bir muhtarın yardım çağrısı üzerine hemen Sındırgı'ya gitti. Depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit eden ekipler, kısa sürede geniş çaplı yardım çalışması başlattı.

Yiyecek, içecek ve çadır desteği sağlandı

HEKİMSEN tarafından bölgeye çok sayıda 16 metrekarelik çadır, 3 bin ekmek, 3 bin şişe içme suyu ve bin kişiye 1 haftalık yiyecek malzemesi ulaştırıldı. Bunun yanı sıra vatandaşlara afet sonrası doğru davranış biçimleri konusunda eğitim ve bilgilendirme yapıldı. HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, "Amacımız sadece ihtiyaçları gidermek değil, aynı zamanda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve yanında olduğumuzu hissettirmektir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Balıkesir, Sındırgı, Sağlık, Deprem, Yerel, Yaşam, Son Dakika

15:26
Sındırgı'da HEKİMSEN'den Depremzedelere Yardım
