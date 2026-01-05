Zana Öğretmen kepçeyle okulunun bahçesini kendisi temizledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Zana Öğretmen kepçeyle okulunun bahçesini kendisi temizledi

Zana Öğretmen kepçeyle okulunun bahçesini kendisi temizledi
05.01.2026 15:14  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sınıf öğretmeni Zana Çalıkkılıç, okulun bahçesini kepçe ile temizleyerek öğrencileri için hazır hale getirdi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sınıf öğretmeni olan Zana Çalıkkılıç, okulun bahçesini kepçe ile kendi temizledi.

Sincik ilçesi İnlice Belde Belediyesi'ne ait iş makinesi İnlice İlkokulu bahçesini temizlemek için geldiğinde, aynı zamanda müdür yardımcısı olan Zana Çalıkkılıç isimli sınıf öğretmeni, operatörün çok yorulduğunu fark edince direksiyona geçti.

Öğretmenlik görevi öncesinde babasının yanında büyük araç kullanan Zana öğretmen, 102 öğrencisi bulunan 4 derslikten oluşan okulun bahçesindeki karı temizledi.

Hafta sonu okulun bahçesini temizleyen Zana öğretmen, okulu Pazartesi öğrencilere hazır hale getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adıyaman, Sincik, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zana Öğretmen kepçeyle okulunun bahçesini kendisi temizledi - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:35:26. #7.11#
SON DAKİKA: Zana Öğretmen kepçeyle okulunun bahçesini kendisi temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.