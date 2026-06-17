Sınır Güvenliği Değerlendirildi

Çıldır 2. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Mesut Günfer ile beraberindeki Piyade Üsteğmen Ayhan Zeki, Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz'ü makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, sınır güvenliği, bölgedeki güvenlik tedbirleri ve genel asayiş konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede özellikle hudut hattında yürütülen çalışmalar, alınan güvenlik önlemleri ve ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar ele alındı.

Çıldır 2. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Mesut Günfer, sınır hattında sürdürülen faaliyetler ve bölgenin güvenlik durumuna ilişkin Kaymakam Muhammed Burak Akköz'e bilgi verdi. Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - KARS