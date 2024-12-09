Sinir Krizi Geçiren Kadın Balkondan Eşyaları Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinir Krizi Geçiren Kadın Balkondan Eşyaları Attı

Geniş Video İzle

Aydın'ın Efeler ilçesinde sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları beşinci kattaki balkonundan aşağıya fırlattı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ederek kadını kurtardı ve hastaneye kaldırdı.

09.12.2024 14:08  Güncelleme: 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinir krizi geçiren kadın mahalleyi ayağa kaldırdı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde sinir krizi geçiren kadın evinde bulunan eşyaları beşinci kattaki evinin balkonundan aşağıya attı. İtfaiyenin merdivenli aracı ile eve balkondan giren ekipler, kadını yatar vaziyette bularak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek Bulvarı üzerindeki bir apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinir hastası olduğu iddia edilen Seçil A. anne ve babası ile yaşadığı evde yalnız olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Seçil A.'nın evde eline geçirdiği eşyaları beşinci kattaki evlerinin balkonundan aşağıya attığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kadının atlama ihtimalini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri aldı. Olayı haber alır almaz Seçil A.'nın babası da eve geldi. Babasının ve ekiplerinin kapıyı açma talebini geri çeviren kadın evin içerisine girdi. İtfaiyenin merdivenli aracı marifeti ile eve balkondan giren ekipler kadını koltukta hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Seçil A. ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Efeler, Sağlık, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinir Krizi Geçiren Kadın Balkondan Eşyaları Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi’yi bana çok gördüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
14:17 Görüntü Türkiye’den Esad’a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu Görüntü Türkiye'den! Esad'a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
20:25 Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz’dan özür diledi Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi
20:03 Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak
19:48 TFF’den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi TFF'den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi
19:45 Rusya, Suriye’deki Durum Karşısında Türkiye’den Yardım İstedi Rusya, Suriye'deki Durum Karşısında Türkiye'den Yardım İstedi
19:34 İsrail’den Şam’a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye
19:28 Suriye’de Esir Düşen Türk Vatandaşı Engin Arslan Özgürlüğüne Kavuştu Suriye'de Esir Düşen Türk Vatandaşı Engin Arslan Özgürlüğüne Kavuştu
19:24 Ne diyeceği merak ediliyordu Okan Buruk’tan Manaj’a flaş sözler Ne diyeceği merak ediliyordu! Okan Buruk'tan Manaj'a flaş sözler
19:11 Mersin’de Atatürk Büstüne Saldırı: Şüpheli, ’Ara Polisi’ Dedikten Sonra Kaçtı Mersin'de Atatürk Büstüne Saldırı: Şüpheli, 'Ara Polisi' Dedikten Sonra Kaçtı
19:11 Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz’ın sakatlığındaki son durum belli oldu Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 15:03:28. #1.11#
SON DAKİKA: Sinir Krizi Geçiren Kadın Balkondan Eşyaları Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.