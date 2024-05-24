Kocasinan Belediyesi Gençlerin Hayallerini Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Gençlerin Hayallerini Gerçekleştiriyor

Kocasinan Belediyesi Gençlerin Hayallerini Gerçekleştiriyor

Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST), gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki projelerini sergileme ve yarışma imkanı sunuyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin hayallerini gerçekleştirmek ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmelerini sağlamak için projeler geliştireceklerini belirtti. KOCAFEST, gençlerin geleceğin Türkiye'sine hazırlanmasına katkı sağlıyor.

24.05.2024 12:03  Güncelleme: 12:05
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Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) ile gençlerin hayalleri gerçekleşiyor. Bilim ve teknoloji alanında yaptıkları birbirinden ilginç ve farklı projelerini KOCAFEST'te hem yarışan hem de ürünlerini sergileyen gençler, büyük beğeni topluyor. KOCAFEST 'ten TEKNOFEST'e uzanan festival ile gençleri geleceğin Türkiye'sine hazırladıklarını belirten Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bilimsel projelerle fark oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle yaptığımız hizmetlerle fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sunuyoruz. Bu yıl üçüncüsünü yaptığımız KOCAFEST ile gençlerimizin hayallerini gerçekleştiriyoruz. Büyüyen, gelişen Türkiye'nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz KOCAFEST'te en güzel şekilde ortaya koyuyor. Geleceğin teknolojisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklemiş olduğu uzay ve havacılık alanında, gençlerimiz yerli ve milli olarak teknolojik ürünler üretiyor. Artık şehirlerin akıllı şehir diye tabir ettikleri döneme doğru gidiyoruz. Akıllı şehirlerin kurgulanmasının temelinde burası başlıyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın bu şehir donanımını kurgulayacak şekilde yetişmeleri gerekiyor. O zaman bizim yapmamız gereken çocuklarımıza daha fazla imkanlar sağlamak ve fırsat vermektir. Bu noktada gençlerle birlikte hem akıllı şehri kurgulamak hem de Türkiye'yi geleceğe taşıyacak teknolojik donanımlı inşa edeceği yeni bir Türkiye'yi inşa etmektir. Bugün gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA'lar ile robotlar, yarın ülkemizin yerli ve milli üretimine katkı sağlayacak. Hedefimiz; yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek mühendis ve bilim adamları yetiştirmek. Bilim ve teknoloji atölyelerini kurarak, dünya ile rekabet edebilecek çocuklarımızı yetiştireceğiz. Yapmış olduğumuz atölyeleri daha kapsamlı yaparak, milli ve yerli üretim sağlayacağız. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KOCAFEST'e katılan öğrenciler de Kocasinan Belediyesi'nin bilim ve teknoloji alanında vermiş olduğu eğitimler sayesinde birbirinden farklı projeler geliştirdiklerini belirterek, böyle imkanlar tanıyan Başkan Çolakbayrakdar' a teşekkür etti.

KOCAFEST'i gezen katılımcılar ise insansız hava araçları çalışmalarına hayran kaldıklarını belirterek, gençlerin becerilerini ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sunan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.

Öte yandan 235 takım, 12 farklı kategoride yarışmaya başladığı ve 3 gün boyunca sürecek olan KOCAFEST'e dereceye giren öğrencilere 25 Mayıs Cumartesi Günü ödülleri verilecek. KOCAFEST'e katılan takımlar; Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye), Hızlı Çizgi İzleyen, Tasarla- Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta), Labirent Çözen (Temel Seviye), Labirent Çözen (İleri Seviye, Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Hackhaton, LEGO, Mini Sumo, İHA (Ortaokul ve Lise) olmak üzere toplam 12 kategoride yarışıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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