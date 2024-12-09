Sinop\'a İki Yılda İki Ödül

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Sinop, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında ikinci kez ödüle layık görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) 2025 yılı Yıllık Çalışma Plan Bütçe Toplantısı'nda İl Koordinatörü Erhan Güçlü tarafından Sinop'ta uygulanan projelerin genel sunumu yapıldı. Bu faaliyetlerin içerisinde yer alan "Hassas Hanelerin Desteklenmesi" faaliyeti kapsamında Sinop 2023 yılının ardından 2024 yılında da ikinci kez ödüle layık görüldü. Kazanılan ödül Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız tarafından İl Müdürü Fatih Önlem'e yapılan törenle verildi. İl Müdürü Fatih Önlem, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Proje sayesinde Kırsalda yaşayan çiftçilerin gelirlerinin ve refah seviyelerinin artırıldığını belirterek, "Uygulanan projelerde emeği geçen il ve ilçe proje ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP