Sinop Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi boşanma sürecinde ücretsiz destek sunuyor

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi, aile içi iletişimden boşanma sürecine, bireysel danışmanlıktan evlilik öncesi eğitime kadar birçok alanda vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuyor.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aile yapısının güçlendirilmesi, bireylerin sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sinop Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren merkezde, vatandaşlara yönelik ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Ailelerin karşılaştıkları sorunların çözümüne katkı sağlanması, sağlıklı iletişimin geliştirilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Merkez bünyesinde Aile Eğitim Programı (AEP), Modüler Aile Eğitimi Programı, Evlilik Öncesi Eğitim Programı, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı ile koruyucu ve önleyici rehberlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Eğitim programları kapsamında aile içi iletişim, evlilik hayatına hazırlık, bağımlılıkla mücadele ve aile yaşamında karşılaşılabilecek sorunların önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.

Merkezde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra aile danışmanlığı, boşanma süreci danışmanlığı, bireysel danışmanlık, evlilik kredisi hizmeti, sosyal uyum danışmanlığı ve afet sonrası psikososyal destek hizmetleri de sunuluyor.

Aile içi ilişkilerde yaşanan iletişim sorunları, bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükler ve boşanma sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik danışmanlık desteği sağlanıyor. Ayrıca evlilik kredisi hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlara bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti veriliyor.

Merkezde psikolojik danışman Armağan Ayazgün ve aile danışmanı Rabia Pınar tarafından vatandaşlara danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, merkezde sunulan tüm eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz olduğu vurgulandı.

Hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşların Sinop İŞGEM Uygulama Geliştirme Merkezi'nde bulunan Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi'ne başvurabilecekleri belirtildi.