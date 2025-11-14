Sinop Belediye Başkanı Gürbüz: "Helesa Etkinliğimizin Tüm Gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na Bağışlayacağız" - Son Dakika
Sinop Belediye Başkanı Gürbüz: "Helesa Etkinliğimizin Tüm Gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na Bağışlayacağız"

14.11.2025 14:08
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Lakerda Festivali'ndeki "Helesa" etkinliğinin tüm gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını söyledi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Lakerda Festivali'ndeki "Helesa" etkinliğinin tüm gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını söyledi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, 13-16 Kasım tarihleri arasında Sinop'ta düzenlenen Lakerda Festivali'nde bazı etkinliklerin yaşanan uçak kazaları sonucu şehit olan askerler nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, şöyle konuştu:

"Son  günlerde üst üste acı haberler alıyoruz. 3 gün önce Azerbaycan'dan kalkan asgari kargo uçağımızın Gürcistan sınırına düşmesi sonucu 20 kahraman Türk askerini kaybettik. Yine dün Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan üzerine düşerek kahraman pilotumuz şehit oldu. Bu acı haberler hepimizi sarstı. Milletimizin başı sağ olsun. Ailelerine, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bu kapsamda son günlerde yaşadığımız acı haberleri ve yüreğimizi yakan haberleri ve hassasiyetimizi de dikkate alarak festival programımızda eğlenceli müzik ve konserleri çıkarttık. Festivalimizin diğer tüm etkinlikleri sanatsal ve kültürel faaliyetleri devam edecek. Tüm halkımızı festivalimize davet ediyorum. Biz festival programında ramazan aylarında düzenlediğimiz Helesa etkinliğimizi festival programımızda da düzenleyeceğiz. Bu akşam Helesa etkinliğimizin tüm gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız."

"Festival programımızda bazı düzenlemelere gittik"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük ise şunları söyledi:

Değerli hemşehrilerimiz bugün sizlere önemli bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan asgari kargo uçağımızın Gürcistan sınırında düşmesi sonucu hayatını kaybeden kahraman askerlerimize ve dün Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehir olan pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine Türk silahlı kuvvetlerimize ve tüm aziz milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Son dönemde yaşanan acı kayıplarımıza duyarlı bir duruş sergileyerek festival programımızda bazı düzenlemelere gittik. Festivalimiz bir kültür etkinliği olduğundan ruhundan kopmamak adına yalnızda eğlence ağırlıklı programlarımızı iptal ettik. Festival programımız planlandığı şekilde hassasiyetle devam edecektir. Etkinliklerimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

