Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

10.01.2026 16:57  Güncelleme: 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerin karşılaştığı zorlukları vurgularken, özgür basının önemine dikkat çekti.

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Gerek savaş meydanlarında, gerek felaket bölgelerinde, gerekse ülkenin meydanlarında veya afete maruz bölgelerinde canla başla çalışıyorsunuz. Binlerce gazetecimizin işsiz olduğunu görüyoruz. Onlarca gazetecimizin gözaltında tutuklu ve adliye koridorlarında da 10 binin üzerinde gazetecimizin davalık olduğunu görüyoruz. Ama bunlar umudumuzu karartmamalı. Umut her daim olmalı." dedi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, 10 Ocak çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cengiz Demirel'i ziyaret etti. Gürbüz, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun. Savaş meydanlarında, felaket bölgelerinde, ülkenin meydanlarında veya afete maruz bölgelerinde canla başla çalışıyorsunuz. Binlerce gazetecimizin işsiz olduğunu görüyoruz. Onlarca gazetecimizin gözaltında tutuklu ve adliye koridorlarında da 10 binin üzerinde gazetecimizin davalık olduğunu görüyoruz. Ama bunlar umudumuzu karartmamalı. Umut her daim olmalı. Gerek işsizlik gerek ekonomik şartlar gerekse adaletsizlik ve hukuksuzluklar içerisinde dünyanın birçok yerinde sadece Türkiye açısından söylemiyorum öldürülen gazetecilerle karşılaşıyoruz, yaralanan gazetecilerle karşılaşıyoruz. Mobbing uygulanan gazetecilerle karşılaşıyoruz. Bizim özgür basına, mobbing uygulanmamış, kanalları kapatılmamış, ağır para cezalarıyla karşılaşmamış özgür basının vicdanının sesine ihtiyacımız var. Böyle bir dönemde gazeteci olmak gerçekten zor. Ekonomik yönden zor. Bir gazeteyi ayakta tutmak zor."

Kaynak: ANKA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Metin Gürbüz, Politika, Ekonomi, Yerel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

01:00
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
00:03
İstanbul’da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 01:23:29. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.