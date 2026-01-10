Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Gerek savaş meydanlarında, gerek felaket bölgelerinde, gerekse ülkenin meydanlarında veya afete maruz bölgelerinde canla başla çalışıyorsunuz. Binlerce gazetecimizin işsiz olduğunu görüyoruz. Onlarca gazetecimizin gözaltında tutuklu ve adliye koridorlarında da 10 binin üzerinde gazetecimizin davalık olduğunu görüyoruz. Ama bunlar umudumuzu karartmamalı. Umut her daim olmalı." dedi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, 10 Ocak çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cengiz Demirel'i ziyaret etti. Gürbüz, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun. Savaş meydanlarında, felaket bölgelerinde, ülkenin meydanlarında veya afete maruz bölgelerinde canla başla çalışıyorsunuz. Binlerce gazetecimizin işsiz olduğunu görüyoruz. Onlarca gazetecimizin gözaltında tutuklu ve adliye koridorlarında da 10 binin üzerinde gazetecimizin davalık olduğunu görüyoruz. Ama bunlar umudumuzu karartmamalı. Umut her daim olmalı. Gerek işsizlik gerek ekonomik şartlar gerekse adaletsizlik ve hukuksuzluklar içerisinde dünyanın birçok yerinde sadece Türkiye açısından söylemiyorum öldürülen gazetecilerle karşılaşıyoruz, yaralanan gazetecilerle karşılaşıyoruz. Mobbing uygulanan gazetecilerle karşılaşıyoruz. Bizim özgür basına, mobbing uygulanmamış, kanalları kapatılmamış, ağır para cezalarıyla karşılaşmamış özgür basının vicdanının sesine ihtiyacımız var. Böyle bir dönemde gazeteci olmak gerçekten zor. Ekonomik yönden zor. Bir gazeteyi ayakta tutmak zor."