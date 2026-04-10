Sinop Belediyesi Filosuna 18 Araç Ekledi: "Tüm Belediyenin Mülklerinde Olduğu Gibi Bu Araçlar da Sizin Mülkünüz"

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop Belediye Başkanlığı tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere temin edilen 18 yeni araç düzenlenen törenle hizmete alındı. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Bugün 18 tane aracın tanıtımını yapacağız. Bu araçların bir kısmını biz yurt dışından aldık. Bir kısmını öz kaynaklarımızla aldık. Bir kısmını ise hibe yoluyla edindik. Tüm belediyenin mülklerinde olduğu gibi bu araçlar da sizin mülkünüz" dedi.

Sinop Uğur Mumcu Demokrasi ve Dayanışma Meydanı'nda düzenlenen törene Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Başkan yardımcıları, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, il ilçe parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"Bunların sahipleri sizsiniz"

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Her şey Sinop için, Sinop'a hizmet etmek için. Yeni araç filomuza araçlarımızı katıyoruz. Fakat dedik ki 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin üzerinden tam 2 yıl geçti. Bizler sizlerin helal oylarıyla bu makama geldik. Şehrin anahtarını 5 yıllığına bize emanet ettiniz. Şehremini yaptınız. Bize güvendiniz. Belediye meclis üyelerimize güvendiniz. Belediye başkanınıza güvendiniz ve 565 tane mesai arkadaşımızla gece gündüz demeden karda, yağmurda, çamurda, ofiste, kanalda ve büroda işinin başında emekçilerimiz, mesai arkadaşlarımız için çalışıyorlar. Biz de hizmette siyaset yoktur anlayışıyla siyasi tercihleri ne olursa olsun, siyasi aideti ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza, tüm hemşehrilerimize eşit, adil ve şeffaf bir şekilde hizmet etmenin, mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu yüzlerde, çarşıda, pazarda her yerde görüyoruz. Bugün 18 tane aracın tanıtımını yapacağız. Bu araçların bir kısmını biz yurt dışından aldık. Bir kısmını öz kaynaklarımızla aldık. Bir kısmını ise hibe yoluyla edindik. Tüm belediyenin mülklerinde olduğu gibi bu araçlar da sizin mülkünüz. Bunların sahipleri sizsiniz. Ben buradan mesai arkadaşlarıma da söylüyorum. Araçları, iş makinelerini ve ataşmanlarını kendi araçları gibi nasıl itina gösteriyorlarsa o şekilde itina göstermelerini söylüyorum. Çünkü çok önemli. Hatırlayın 25 Şubat ayında 6 günlük bir ve buzlanmayla mücadele edilmişti. Bu araçlar olmasaydı ve gece gündüz çalışan mesai kavramı gözetmeksizin Sinop'un, belediyenin bize ihtiyacı var anlayışıyla uykusuz günlerce çalıştılar."