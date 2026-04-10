Sinop Belediyesi Filosuna 18 Araç Ekledi: "Tüm Belediyenin Mülklerinde Olduğu Gibi Bu Araçlar da Sizin Mülkünüz"

10.04.2026 16:47  Güncelleme: 18:38
(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop Belediye Başkanlığı tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere temin edilen 18 yeni araç düzenlenen törenle hizmete alındı. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Bugün 18 tane aracın tanıtımını yapacağız. Bu araçların bir kısmını biz yurt dışından aldık. Bir kısmını öz kaynaklarımızla aldık. Bir kısmını ise hibe yoluyla edindik. Tüm belediyenin mülklerinde olduğu gibi bu araçlar da sizin mülkünüz" dedi.

Sinop Belediye Başkanlığı tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere temin edilen 18 yeni araç düzenlenen törenle hizmete alındı. Sinop Uğur Mumcu Demokrasi ve Dayanışma Meydanı'nda düzenlenen törene Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Başkan yardımcıları, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, il ilçe parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"Bunların sahipleri sizsiniz"

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Her şey Sinop için, Sinop'a hizmet etmek için. Yeni araç filomuza araçlarımızı katıyoruz. Fakat dedik ki 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin üzerinden tam 2 yıl geçti. Bizler sizlerin helal oylarıyla bu makama geldik. Şehrin anahtarını 5 yıllığına bize emanet ettiniz. Şehremini yaptınız. Bize güvendiniz. Belediye meclis üyelerimize güvendiniz. Belediye başkanınıza güvendiniz ve 565 tane mesai arkadaşımızla gece gündüz demeden karda, yağmurda, çamurda, ofiste, kanalda ve büroda işinin başında emekçilerimiz, mesai arkadaşlarımız için çalışıyorlar. Biz de hizmette siyaset yoktur anlayışıyla siyasi tercihleri ne olursa olsun, siyasi aideti ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza, tüm hemşehrilerimize eşit, adil ve şeffaf bir şekilde hizmet etmenin, mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu yüzlerde, çarşıda, pazarda her yerde görüyoruz. Bugün 18 tane aracın tanıtımını yapacağız. Bu araçların bir kısmını biz yurt dışından aldık. Bir kısmını öz kaynaklarımızla aldık. Bir kısmını ise hibe yoluyla edindik. Tüm belediyenin mülklerinde olduğu gibi bu araçlar da sizin mülkünüz. Bunların sahipleri sizsiniz. Ben buradan mesai arkadaşlarıma da söylüyorum. Araçları, iş makinelerini ve ataşmanlarını kendi araçları gibi nasıl itina gösteriyorlarsa o şekilde itina göstermelerini söylüyorum. Çünkü çok önemli. Hatırlayın 25 Şubat ayında 6 günlük bir ve buzlanmayla mücadele edilmişti. Bu araçlar olmasaydı ve gece gündüz çalışan mesai kavramı gözetmeksizin Sinop'un, belediyenin bize ihtiyacı var anlayışıyla uykusuz günlerce çalıştılar."

Kaynak: ANKA

Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde eylem düzenledi Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde eylem düzenledi
Sadettin Saran’dan çılgın plan Tam 50 milyon euro ayırdı Sadettin Saran'dan çılgın plan! Tam 50 milyon euro ayırdı
Trump’tan Netanyahu’ya “Lübnan’a saldırıları azaltması“ çağrısı Trump'tan Netanyahu'ya "Lübnan'a saldırıları azaltması" çağrısı
Giden gidene Dünya devinden bir yıldız daha kaydı Giden gidene! Dünya devinden bir yıldız daha kaydı
Irak Meclisi, 11 Nisan’da cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak Irak Meclisi, 11 Nisan'da cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak

17:40
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
17:20
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
