Sinop Dikmen'de çamlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop Dikmen'de çamlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Babalıoğlu ve Yakuplu köyleri sınırlarında bulunan çamlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangını söndürmek için yangın söndürme helikopteri, arazözler ve personel sevk edildi.

12.06.2024 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'un Dikmen ilçesinde bulunan çamlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Babalıoğlu ve Yakuplu köyleri sınırlarında bulunan çamlık alanda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Yangının büyümesi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 70 personel sevk edildi.

Yangını söndürmek için ekipler hem havadan hem de karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Çamlık, Dikmen, Sinop, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop Dikmen'de çamlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:16 Sinan Ateş’in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu Sinan Ateş'in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu
22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
23:45 A Milli Takım’da sakatlık şoku Yıldız futbolcu, EURO 2024’ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu, EURO 2024'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe arasında Gazze görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe arasında Gazze görüşmesi
21:19 Van’ın Başkale ilçesini sağanak vurdu: Ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı Van'ın Başkale ilçesini sağanak vurdu: Ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 00:07:39. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop Dikmen'de çamlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement