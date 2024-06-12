Sinop Dikmen'de çamlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'un Dikmen ilçesinde bulunan çamlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Babalıoğlu ve Yakuplu köyleri sınırlarında bulunan çamlık alanda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Yangının büyümesi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 70 personel sevk edildi.

Yangını söndürmek için ekipler hem havadan hem de karadan çalışmalarını sürdürüyor.