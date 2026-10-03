Sinop Erfelek'te gençler hasat etkinliğinde incir ve ceviz toplayıp tattı - Son Dakika
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Sinop Erfelek'te gençler hasat etkinliğinde incir ve ceviz toplayıp tattı

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Sinop Erfelek\'te gençler hasat etkinliğinde incir ve ceviz toplayıp tattı
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Sinop Erfelek'te İlçe Milli Eğitim ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin iş birliğiyle gençlere yönelik hasat etkinliği yapıldı. Gençler, incir ve cevizleri imece usulüyle toplayıp tattı; ürünlerin bir kısmı ev sahibine verilerek üretime kazandırıldı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde düzenlenen hasat etkinliğinde bir araya gelen gençler, dalından topladıkları incir ve cevizleri hem tattı hem de üretime katkı sundu.

Erfelek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle gençlere yönelik anlamlı bir hasat etkinliği gerçekleştirildi. İlçe genelindeki gençlerin katılımıyla düzenlenen programda, yörenin bereketli topraklarında yetişen incir ve cevizler imece usulüyle toplandı. Etkinlik kapsamında gençler, topladıkları taze ürünleri birlikte tadarak keyifli anlar yaşadı. Tarladan kaldırılan ürünlerin bir kısmı ise ev sahibine teslim edilerek yeniden üretime kazandırıldı. Hem paylaşma kültürünü hem de tarımsal üretimin önemini yerinde deneyimleyen gençler, doğayla iç içe verimli bir gün geçirdi.

Yetkililer, gençlerde çevre bilincini artırmak, üretimin ve paylaşmanın önemini aşılamak amacıyla bu tür sosyal ve tarımsal etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA
EtkinlikErfelekEğitimTarımSinopÇevreYaşamYerelSon Dakika

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