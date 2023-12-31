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Sinop Jandarması bir yıllık operasyonlarını yayınladı - Son Dakika
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Sinop Jandarması bir yıllık operasyonlarını yayınladı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, 2023 yılı boyunca gerçekleştirdiği kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarının görüntülerinden oluşan özel bir klibi yayınladı. Klipte bir yıllık operasyondan görüntüler ve bilgiler yer aldı. 125 operasyon gerçekleştirilirken 450 şüpheli gözaltına alındı. 5 organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda yaklaşık 40 kilogram esrar, 427 gram metamfetamin, 5 bin 614 adet sentetik hap, 153 gram skunk, 1000 gram bonzai ele geçirildi. Alkol ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 67 litre kaçak alkol, 23 adet tabanca, 23 adet av tüfeği ele geçirildi. Sinop İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.

31.12.2023 - 09:26,  Güncelleme: 09:28
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Sinop Jandarması bir yıllık operasyonlarını yayınladı

SİNOP - Sinop İl Jandarma Komutanlığı, 2023 yılı boyunca gerçekleştirdiği kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarının görüntülerinden oluşan özel bir klibi yayınladı. Klipte bir yıllık operasyondan görüntüler ve bilgiler yer aldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, 2023 yılı boyunca gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarının yer aldığı klibi yayınladı. 50 saniyelik videoda; bir yıllık operasyonlardan görüntüler ve bilgiler paylaşıldı. Bir yılda 125 operasyon gerçekleştirilirken 450 şüpheli gözaltına alındı. 5 organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri yıl boyunca uyuşturucu tacirlerine de geçit vermedi. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiren ekipler, başarılı operasyonlarına devam etti. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda yaklaşık 40 kilogram esrar, 427 gram metamfetamin, 5 bin 614 adet sentetik hap, 153 gram skunk, 1000 gram bonzai ele geçirildi. Bunun yanı sıra 3 bin 553 adet kök kenevir ele geçirildi. Alkol ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 67 litre kaçak alkol, 23 adet tabanca, 23 adet av tüfeği ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mutlu şehir Sinop'ta yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Sinop Jandarması bir yıllık operasyonlarını yayınladı
Kaynak: İHA
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