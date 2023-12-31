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Sinop Jandarmasından Yeni Yıl Paylaşımı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, yeni yıl nedeniyle bir video paylaştı. Jandarma Asayiş Komandoları Türk bayrağı açarak vatandaşların yeni yılını kutladı. Videoda Jandarma ekiplerinin operasyonları ve devriyeleri de yer aldı. Jandarma Komutanlığı, ülkemize emniyet ve asayişin sağlanması için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti ve tüm vatandaşlara huzur, sağlık ve mutluluk diledi.

Sinop Jandarmasından Yeni Yıl Paylaşımı
31.12.2023 - 23:23,
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Sinop jandarmasından yeni yıl paylaşımı

SİNOP - Sinop İl Jandarma Komutanlığı, yeni yıl nedeniyle bir video paylaştı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yayınlanan videolu mesajda Jandarma Asayiş Komandoları Türk bayrağı açarak vatandaşların yeni yılını kutladı. Videoda Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonlar ve devriyelerden de görüntüler yer aldı. Yayımlanan mesajda ise şu ifadelere yer verildi:

"Sinop İl Jandarma Komutanlığı olarak bizler, aziz milletimizin huzur ve güveni için canla başla çalışmanın onurunu yaşıyoruz. Bundan sonra da tüm birimlerimizle ülkemize emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2024 yılının tüm vatandaşlarımıza huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler nöbetteyiz, burada her şey yolunda"

Kaynak: İHA
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