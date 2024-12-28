Sinop Kalesi'nde Kamulaştırma Süreci Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop Kalesi'nde Kamulaştırma Süreci Başladı

Geniş Video İzle

2 bin 800 yıllık Sinop Kalesi'nin üzerindeki kalekondular için kamulaştırma işlemi başlatıldı.

28.12.2024 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2 bin 800 yıllık kale, sırtındaki kamburdan kurtulacak

Sinop Kalesi üzerine inşa edilen kalekondular için kamulaştırma başlatıldı

SİNOP - UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 2 bin 800 yıllık tarihi Sinop Kalesi, sırtındaki kalekondulardan kamulaştırmayla kurtulacak.

Milattan önce 8. yüzyılda inşa edilen 25 metre yüksekliğindeki Sinop Kalesi surlarında bulunan tapulu 6 kalekondu için kamulaştırma süreci başladı. Sinop Valiliği, Sinop Kalesi'nin üzerinde ve koruma alanında bulunan, yıllar önce inşa edilen gerek fiziksel gerekse estetik açıdan kaleye "yük" olan, vatandaşlarca "kalekondu" olarak tabir edilen 6 adet yapının kaldırılması sürecinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatıldığını duyurdu.

"Çok önemli gelişme, herkes destek vermeli"

Gelişmeyi değerlendiren Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, bu kararı Sinop halkının da desteklemesi gerektiğini belirterek, "Sinop Kalesi birçok medeniyetin kalıntılarını biriktiriyor. Uzun yıllardır da çok büyük bir yük çekiyor. Meydan Projesi kapsamında Sinop silüet inin bir kısmı ortaya çıktı ve surlarda bakım çalışmaları yapıldı. Fakat cezaevine giden yoldaki surların üzerinde bulunan yapılar zaten zamanında kaçak yapılmış ve hiç uygun olmayan yapılardı. Bunlar aynı zamanda surların restorasyonu için büyük bir zorluktu. Bunun temizlenmesi bence tarihi Sinop surları açısından çok önemli. Meydan Projesi kapsamında özellikle Atatürk Caddesi'nde bulunan surlar çok güzel ortaya çıktı. Saat Kulesi de aynı şekilde çok güzel ortaya çıktı. Bu sur restorasyonu cezaevi tarafına doğru yani batı yönünde düzenlenmesine imkan sağlayacak. Bunu kesinlikle tüm Sinopluların desteklemesi gerekiyor" dedi.

Kalenin tarihçesi

Sinop Kültür ve Turizm Müdürlüğü web sitesinde yer alan bilgiye göre Sinop Kalesi, ilk olarak milattan önce8. yüzyılda Milet'ten gelerek Sinop'ta yerleşip koloni kuran göçmenler tarafından yapılmış. MÖ 7. yüzyıldaki Kimmer saldırılarıyla yıkılan kale surlarının Pontus hükümdarlarından IV. Mithridat döneminde onarımı yapılmış ve kale bugünkü sınırlarına genişletilmiş. Romalılar ve Bizanslılar döneminde de devamlı onarım gören kale, 1214 ve 1261 yıllarında Selçukluların eline geçmiş.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Unesco, Çevre, Yerel, Yaşam, Miras, Dünya, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop Kalesi'nde Kamulaştırma Süreci Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 13:36:30. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop Kalesi'nde Kamulaştırma Süreci Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.