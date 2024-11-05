Sinop Limanı'na Fırtına Sığınması

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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Karadeniz'de etkili olan kötü hava şartlarında yol almakta güçlük çeken yük gemileri, Sinop'un doğal limanına sığındı. Limana demir atan balıkçı teknesi kaptanı Murat Sezer, "Hava muhalefetinden dolayı Sinop Limanı'nda bağlı kaldık. Şu an açılamıyoruz. Mazotlar aşırı pahalı. Bu yüzden denize fazla açılamıyoruz" dedi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından, fırtına uyarısı yapılmasının ardından, fırtınadan kaçan ve ilerlemekte güçlük çeken 40'a yakın yük ve balıkçı gemisi, Sinop kıyılarına yanaşarak fırtınanın dinmesini beklemek üzere doğal limana demir attı. Fırtına nedeniyle Sinop Limanına demir atan balıkçı teknesi kaptanı Murat Sezer, şöyle konuştu:

"Hava muhalefetinden dolayı Sinop Limanı'nda bağlı kaldık. Şu an açılamıyoruz. Çünkü açıklarda bayağı bir dalga var. Bu dalganın gitmesi 1-2 günü daha bulur. 2 gün sonra açılırız. Mazotlar aşırı pahalı. Bu yüzden denize fazla açılamıyoruz. Çünkü, çok yakıt tüketmek zorundayız ve yakıt çok masraflı. Biz mazotlarımıza biraz daha indirim istiyoruz."

Bölgedeki olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.