Sinop Nüfus Müdürlüğü'ne Başarı Belgesi - Son Dakika
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Sinop Nüfus Müdürlüğü'ne Başarı Belgesi

Sinop Nüfus Müdürlüğü\'ne Başarı Belgesi
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Sinop Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, yüzde 96 memnuniyetle birinci oldu, personel ödüllendirildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, düzenlenen vatandaş memnuniyet anketinde yüzde 96 memnuniyet oranına ulaşarak il genelinde birinci olan Sinop Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü personelini 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirdi.

Vatandaşların kamu hizmetlerine hızlı, etkin, güler yüzlü ve kaliteli şekilde ulaşması adına çalışan personeli tebrik eden Vali Özarslan, kurum içi performansın önemine dikkat çekti. Kamu hizmetlerinde kalite ve hizmet anlayışının en temel göstergesinin vatandaş memnuniyeti olduğunu vurgulayan Vali Özarslan, dereceye girerek örnek bir başarı sergileyen Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü çalışanlarını kutlayarak görevlerinde başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop Nüfus Müdürlüğü'ne Başarı Belgesi - Son Dakika

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