Sinop Valisi ve Protokol Üyeleri İftar Çadırında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Sinop Valisi ve Protokol Üyeleri İftar Çadırında Vatandaşlarla Buluştu

Sinop Valisi ve Protokol Üyeleri İftar Çadırında Vatandaşlarla Buluştu

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve protokol üyeleri, Sinop Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi. Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan çadırda bin 500 kişiye hizmet verildi. Vali Özarslan, vatandaşlarla sohbet etti ve Ramazan ayının hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma gibi güzel hasletlerini vurguladı. İftar programına birçok önemli isim katıldı.

13.03.2024 11:57  Güncelleme: 11:59
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Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve protokol üyeleri, Sinop Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından kurulan Ramazan ayı boyunca hizmet verecek olan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi.

Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan ve her gün bin 500 kişiye hizmet veren iftar çadırında iftar öncesi masaları dolaşan Vali Özarslan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Özarslan, "Ramazan ayı, aziz milletimizin özünde var olan hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi güzel hasletlerimizi ön plana çıkarmaktır. Bugün burada kurmuş olduğumuz 'gönül sofrasında' bir tas çorbayı, bir dilim ekmeği, hoşgörü ile sevgi ile muhabbet ile paylaşmanın lezzetini hep birlikte tadacağız. Rabb'im tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri ve ettiğimiz duaları kabul etsin" dedi.

İftar programına, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın yanı sıra AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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