Sinop-Samsun karayolunda şehit ormanı tabelası yıkıldı - Son Dakika
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Sinop-Samsun karayolunda şehit ormanı tabelası yıkıldı

22.04.2022 22:22

Sinop-Samsun karayolunda şehit ormanı tabelası yıkıldı Sinop-Samsun karayolu Yenikent mevkiinde bulunan "15 Temmuz Şehidi Ömer Can Açıkgöz Hatıra Ormanı"nın tabelası rüzgarın etkisiyle yıkılmış durumda.

Sinop- Samsun karayolunda şehit ormanı tabelası yıkıldı

SİNOP - Sinop-Samsun karayolu Yenikent mevkiinde bulunan "15 Temmuz Şehidi Ömer Can Açıkgöz Hatıra Ormanı"nın tabelası rüzgarın etkisiyle yıkılmış durumda.

Sinop-Samsun karayolu Yenikent mevkiindeki "15 Temmuz Şehidi Ömer Can Açıkgöz Hatıra Ormanı" tabelası rüzgarın etkisiyle yıkıldı. Ayrıca hatıra ormanında bulunan şehitlerin adlarının yazıldığı tabelalar da rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı.

Karayolundan geçen vatandaşlar yaptığı açıklamada, "Bugün Samsun'a yolum düştü. Geçerken de bu durumu görünce çok üzüldüm. Burada 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 şehidinizin adının da yaşatıldığı fidanlarımız var. O gece 251 fidanımız şehit oldu. ve o 251 fidanımızın yerine o gün 251 fidan dikildi. Ancak tabelalar birkaç günkü fırtınaya dayanamamış durumda. Bunun bir an önce bakıma alınması ve onarılması gerekir" dediler.

Sinop-Samsun karayolunda şehit ormanı tabelası yıkıldı
Sinop-Samsun karayolunda şehit ormanı tabelası yıkıldı
Sinop-Samsun karayolunda şehit ormanı tabelası yıkıldı
Sinop-Samsun karayolunda şehit ormanı tabelası yıkıldı

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15 Temmuz, Ömer Can, Samsun, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop-Samsun karayolunda şehit ormanı tabelası yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop-Samsun karayolunda şehit ormanı tabelası yıkıldı - Son Dakika
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