Sinop\'ta 23 Nisan Coşkusu

Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle Atatürk İlköğretim Okulunda etkinlikler düzenlendi. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine binaen konuşma yapılmasıyla ve şiirler okunmasıyla devam etti.

Minik öğrencilerin düzenlediği çeşitli dans gösterileri ve koreografiler, izleyiciler tarafından takdir topladı. Kutlama törenine Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şakir Taşdemir protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Engelli öğrencilerin 23 Nisan gösterisi büyük alkış aldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Sinop Atatürk İlköğretim Okulundan engelli çocukların hazırladığı gösteriyle taçlandı. Engelli öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle izleyenlere hem duygu dolu anlar yaşattı hem de büyük alkış topladı. Renkli kostümleri ve gülen yüzleriyle sahne alan öğrenciler, izleyicilerden tam not aldı. Öğretmenleri ile birlikte şarkılar söyleyip dans eden çocuklar, 23 Nisan coşkusunu alandakilerle paylaştı. - SİNOP