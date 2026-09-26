Sinop\'ta 25 günde palamut avı bereketli çıktı ama mazot gideri balıkçıyı zorladı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinoplu Balıkçı Mert Kanal, 1 Eylül'de başlayan av sezonunun 25 gününde palamut avında yüksek verim elde edildiğini ancak masraflarının çok ağır olduğunu ifade etti. Balıkçı İbrahim Coşkunarslan ise artan mazot maliyetlerinin tekne sahiplerini zor durumda bıraktığını söyledi.

Sinop'ta balıkçılar, av yasağının kalkmasının ardından geçen 25 günde yüksek miktarda palamut tuttuklarını, av veriminden memnun olduklarını ancak artan işletme giderleri nedeniyle elde edilen gelirin masrafları karşılamakta yetersiz kaldığını anlattılar.

"MASRAFLAR ESKİSİ GİBİ DEĞİL, ÇOK AĞIR MASRAFLAR VAR"

Balıkçı Mert Kanal, şöyle konuştu:

"Verimlilik hat safhada, yüzde 100 diyebiliriz. Her tekne bol miktarda, ufağından büyüğüne kadar çok güzel avcılık yapıyor. Hepsi büyük oranlarda balık tuttular bu sene. Eylül 1'inden itibaren, sezon açılışından itibaren yüklü miktarlarda balıklar tutuldu. Ancak şöyle bir durum var; masraflar eskisi gibi değil. Çok ağır masraflar var. Bir büyük gırgır teknesinde çalışan 40 kişiyi, bunların her birinin yevmiyesini, yediği yemeği, kumanyasını, ağ onarımı, kutu masrafları; hele ki dizel yakıtın fiyatı çok aşırı derecede yükseldi. Bunlara para yetiştiremiyorlar açıkçası. Çok büyük meblağalar. Tuttukları balık ederi de bu masrafları karşılamıyor.

Ben bir satıcıyım. Satıcı olduğum için bir şekilde işin içerisinden çıkabiliyorum ama tutan için çok daha zor. Bu sene zor bir durum. Tutan da şu an balık fiyatlarının biraz daha yükselmesini bekliyor."

"PALAMUT 75-100 LİRA AMA KAYIK SAHİPLERİ PARA KAZANAMIYOR"

Balıkçı İbrahim Coşkunarslan da şunları söyledi.

"Şu anda tezgahlarda palamut 75 lira, 100 lira ve çok uygun. Şu paralara takım sahipleri, yani kayıklar para kazanamıyor. Çünkü günde 4 ton, yeri geliyor 5 ton mazot yakıyor ve bu masraflar ağır. Günlük nereden baksan 400 bin liralık mazot yakıyor. Bunun bir gün denize çıkması 7/24 çalıştığı zaman 500 bin lira. Bu balığın para etmesi lazım ki bu takım sahipleri, yani kayık sahipleri para kazansın. Mazot 5 lirayken kayık sahipleri 2 liraya alıyordu. Ama şimdi öyle bir şey yok. Mazot 90 liraysa 85 liraya alıyor. Arada hiçbir fark yok. Aradaki ÖTV nereden baksan yüzde 100 düştü. Bu yüzden takım sahipleri de zor durumda."