Sinop'ta 3 Katlı Ahşap Bina Yangında Kül Oldu

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(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap bina kül oldu.

Yangın, Sinop'un Boyabat ilçesi Camikebir Mahallesi Sinan Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı ahşap tarihi binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü, Durağan Belediyesi İtfaiyesi ekipleri intikal etti. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, aynı sokakta 2 gün önce ahşap bir bina yanarak kül olmuştu.