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Sinop'ta 30 ağustos coşkuyla kutlandı

SİNOP - Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü, İskele Meydanı'nda coşkuyla kutlandı.

Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, ilk olarak Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından valilik makamında tebrikat kabul töreni gerçekleştirildi.

İskele Meydanı'nda devam eden program açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in tebrik mesajlarının okunması ile devam etti. Tören devamında Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz halkın ve tören birliğinin bayramını kutladı. Tören de halk oyunları gösterisinin ardından Sinop İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nca hazırlanan tüfekli hareketler ve Zeybek gösterisi izleyenlerin göğüslerini kabarttı. Kutlamalar tören geçişi ile son buldu.