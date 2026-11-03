Sinop'ta 33 Evler Camii'nde kursiyerlere koruyucu aile hizmeti tanıtıldı - Son Dakika
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Sinop'ta 33 Evler Camii'nde kursiyerlere koruyucu aile hizmeti tanıtıldı

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Sinop\'ta 33 Evler Camii\'nde kursiyerlere koruyucu aile hizmeti tanıtıldı
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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 33 Evler Camii Kur'an Kursu'nda kursiyerlere koruyucu aile hizmetini tanıttı. Bilgilendirmede başvuru süreçleri anlatıldı, çocukların güvenli aile ortamında büyümesine dikkat çekildi ve farkındalığın artırılması hedeflendi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 33 Evler Camii Kur'an Kursu'nda kursiyerlere yönelik koruyucu aile hizmetinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında koruyucu aile hizmetinin amacı, önemi ve başvuru süreçleri hakkında kursiyerlere bilgi verildi. Çocukların sevgi dolu, güvenli ve sıcak bir aile ortamında büyümelerinin önemine dikkat çekildi. Koruyucu aile hizmetine yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiği çalışmada, daha fazla çocuğun aile sıcaklığına kavuşmasına katkı sunulması amaçlanıyor. Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, koruyucu aile hizmetinin tanıtılması ve farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sinop'ta 33 Evler Camii'nde kursiyerlere koruyucu aile hizmeti tanıtıldı - Son Dakika
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