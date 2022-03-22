Sinop'ta 400 fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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Sinop'ta 400 fidan toprakla buluştu

22.03.2022 13:20

Sinop'ta 400 fidan toprakla buluştu Sinop'ta Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 400 fidan toprakla buluştu, bin adet fidan katılımcılara dağıtıldı.

Sinop'ta 400 fidan toprakla buluştu

SİNOP - Sinop'ta Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 400 fidan toprakla buluştu, bin adet fidan katılımcılara dağıtıldı.

21-26 Mart Orman Haftası kapsamında Sinop'ta 400 fidan törenle toprakla buluştu. Sinop Havalimanı bölgesindeki eski pist alanında düzenlenen törene Sinop Vali Yardımcıları Abdullah Şahin ve Recep Yüksel, Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, çeşitli kamu kurum müdürleri ile birlikte çok sayıda anaokulu, ilkokul ve Sinop Üniversitesi öğrencileri katıldı.

"Sinop, ülkemizin en büyük orman alanına sahip 6. ilidir"

Törende konuşma yapan Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, "Orman Genel Müdürlüğü olarak bizleri yaşam için vazgeçilmez olan oksijeni ve temiz suyu bahşeden, toprağımızı koruyan, iklimleri dengeleyen, zengin bitki ve hayvan çeşitliliğine ev sahipliği yapan doğal enerji katan ormanlarımızı, yeşiline yeşil katarak büyütüp geliştiriyor, canımız pahasına koruyup geçmişten geleceğe iletiyoruz. Yüzde 64 orman varlığıyla Sinop ilimiz, ülkemizin en büyük orman alanına sahip 6. ilidir. Bu yönden sorumluluğumuzun bilinciyle ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmamızın en önemli unsuru olan ormanlarımızı koruyor ve bilinçlendirmeyi arttırmaya çalışıyoruz. Hep birlikte 7'den 77'ye yenilenebilir ve sürdürülebilir bu değerli miras ormanlarımızı gelecek kuşaklara aktaracağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

Program devamında ilkokul öğrencileri, kürsüde şiirlerini okudu. Orman Haftası etkinlikleri kapsamında okullar arası düzenlenen resim yarışmasında derece alan öğrencilere çeşitli hediyeler protokol tarafından takdim edildi. Tören sonunda protokol üyeleri, askerler ve öğrenciler 400 fidanı toprağa dikerek hayat verdi. Bin adet çeşitli türden fidan ise dağıtıldı. Orman Haftası kapsamında etkinlikler devam edecek.

Sinop'ta 400 fidan toprakla buluştu
Sinop'ta 400 fidan toprakla buluştu
Sinop'ta 400 fidan toprakla buluştu

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Sinop Havalimanı, orman haftası, Sinop, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop'ta 400 fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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