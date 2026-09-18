Sinop\'ta 44 yıllık imam Kamil Binal, Yeşil Camii\'nde son cuma hutbesini okudu

Sinop'ta 44 yıllık imamlık görevini tamamlayan Kamil Binal, emekliye ayrıldı. Binal, son cuma hutbesinde yaptığı duygusal konuşmayla cemaatinden helallik istedi.

Sinop'ta 44 yıldır imamlık görevini sürdüren Kamil Binal, emekliliği nedeniyle 26 yıldır görev yaptığı İncedayı Mahallesi'ndeki Yeşil Camii'nde son kez cemaate seslendi. Binal, "Toplumların karşısında konuşmak zordur. Fakat topluma veda konuşması yapmak ise daha da zordur. Bugün karşınızda Yeşil Camii imamı olarak son kez bulunuyorum. Çünkü 44 yıldır şerefimle ve onurumla yürüttüğüm bu kutsal görevi Allah'a çok şükür artık tamamladım ve emekli oluyorum" dedi.

"26 yılımı bu camide tamamladım"

Görevine 44 yıl önce Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Salıpazarı köyünde başladığını belirten Binal, imam hatiplik hayatının son 26 yılını Yeşil Camii'nde tamamladığını söyledi. Binal, "Yüce Rabbimiz bana sizler gibi güzel insanlarla tanışmayı, dost, kardeş ve arkadaş olmayı, birlikte güzel günler geçirmeyi nasip etti. Sizlerle geçirdiğim bu uzun yıllar benim için büyük bir şeref ve onurdur" ifadelerini kullandı.

"Sizleri yürekten sevdim"

Yeşil Camii'nde cemaatle birlikte çok sayıda güzel hatıra biriktirdiğini anlatan Binal, "Bu güzel camide ve mahallede görev yaptığım süreç içerisinde sizlere hizmet etmekten büyük mutluluk duydum. Bu kubbe altında birlikte nice vakit namazları kıldık. Sevinçli günlerimizi paylaştık. Bayramlarda, mevlitlerde, cenazelerde ve düğünlerde hep birlikte olduk. Sizleri yürekten sevdim ve sizlerden de aynı karşılığı gördüm" diye konuştu.

Cemaatten helallik istedi

Görev süresince istemeden birini kırmış veya kalbini incitmiş olabileceğini belirten Binal, cemaatten helallik istedi. Binal, "Bilmeden birinizi kırdıysam, kalbinizi incittiysem veya bir kusur işlediysem lütfen beni bağışlayınız ve hakkınızı helal ediniz. Benden yana hakkım varsa hepinize helal olsun. Sizler de helal ediniz" dedi.

"Camimizi ve saflarımızı boş bırakmayın"

Emeklilik döneminde de cemaatle bağının devam edeceğini belirten Binal, caminin korunması ve birlik beraberliğin sürdürülmesi çağrısında bulundu. Binal, "Bundan sonraki emeklilik hayatımda da kapım ve gönlüm her zaman sizlere açık olacaktır. Sizlerden ricam bu güzel camimizi ve saflarımızı hiçbir zaman boş bırakmayınız. Yeşil Camii'ye sahip çıkınız. Birlik ve beraberliğinizi, kardeşliğinizi hep devam ettiriniz. Aranızdaki sevgiyi hiç eksiltmeyiniz" ifadelerini kullandı.

"Elveda demek istemiyorum"

Konuşmasının sonunda cemaate veda etmek istemediğini belirten Binal, "Bugün sizlere elveda demek istemiyorum. Çünkü elveda bir daha görüşmemek üzere ayrılanların sözüdür. Ben size dualarda ve güzel günlerde yeniden buluşmak üzere diyorum. Rabbim hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Hayırseverlere teşekkür etti

Binal, Yeşil Camii'nin bugünkü haline gelmesinde emeği bulunan hayırseverlere de teşekkür etti. Özellikle Sinoplu esnaf Yılmaz Göksel'e teşekkür eden Binal, "Bu hayır kervanında ilk günden beri maddi ve manevi desteğini esirgemeyen, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Yılmaz Göksel esnaf abimize şahsım ve cemaatim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kamil Binal, konuşmasının sonunda caminin cemaatsiz, minarelerin ezansız kalmaması, çocukların ve gençlerin camiden, Kur'an'dan ve güzel ahlaktan uzaklaşmaması için dua etti.