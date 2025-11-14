Sinop'ta 6. Lakerda Festivali Çerçevesinde Helesa Şenliği Düzenlendi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Lakerda Festivali kapsamında geleneksel Helesa Şenliği düzenlendi

Sinop'ta bu yıl 6'ncısı düzenlenen Lakerda Festivali kapsamında gerçekleştirilen geleneksel Helesa Şenliği, Sinop Uğur Mumcu Meydanı'ndan başladı. Yürüyüşe Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve eşi Özlem Gürbüz'ün yanı sıra protokol üyeleri ile yoğun bir vatandaş topluluğu katıldı. Katılımcılar, geleneksel olarak süslenip ışıklandırılmış gemi maketi eşliğinde hep bir ağızdan maniler söyleyerek Sabahattin Ali Parkı'ndaki fuar çadırına doğru yürüdü.

Yürüyüşün ardından konuşan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Kıymetli dostum Murat İlkılıç arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın lakerda festivalini tüm Türkiye'ye tanıtacağız" dedi.