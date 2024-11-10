Sinop'ta 6 Milyon TL'lik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta 6 Milyon TL'lik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sinop\'ta 6 Milyon TL\'lik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sinop'ta düzenlenen operasyonda 40 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 kişi yakalandı.

10.11.2024 21:51
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Sinop'ta piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

SİNOP - Sinop'ta piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan, 40 bin 126 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Sinop'ta uyuşturucu madde naklederek satışa arz eden suç organizasyonuna yönelik Gerze ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan operasyonda Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan,

40 bin 126 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 8 şahıstan 5'i tutuklandı. 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu satıcıları hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, bir bir yakalayıp Sinop'umuzun sokaklarından temizlemeye ve adalete teslim etmeye kararlıyız" denildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Yerel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta 6 Milyon TL'lik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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