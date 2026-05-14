Sinop'ta Aktif Yaşlanma Söyleşisi

14.05.2026 13:45
Sinop'ta düzenlenen etkinlik, kuşaklar arası etkileşimi ve aktif yaşlanmayı güçlendirdi.

Sinop'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES projeleri kapsamında desteklenen "Zamana Dokunan Eller" projesi çerçevesinde düzenlenen "Pozitif Bir Yaşamın Peşinde" söyleşisi, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmek ve aktif yaşlanma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Esra İzmir üstlenirken, konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. İbrahim Demirci, iyi oluş, yaşam boyu umut, sosyal katılım ile bireylerin aktif ve üretken kalmasının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söyleşiye ayrıca 3. Yaş Üniversitesi kapsamında eğitim alan vatandaşlar da katılım sağladı. Katılımcılar, aktif kalmanın, sosyal yaşam içinde yer almanın ve deneyim paylaşımının bireysel ve toplumsal faydalarına dikkat çekerek projeye anlamlı katkılar sundu.

Farklı kuşakları bir araya getiren etkinlikte, karşılıklı öğrenme ve paylaşım ortamı oluşturulurken, gençler ile ileri yaş grubu katılımcılar arasında güçlü bir iletişim bağı kurulması hedeflendi. Proje kapsamında düzenlenen söyleşinin, aktif yaşlanma ve kuşaklar arası dayanışma konusunda önemli bir farkındalık oluşturduğu ifade edildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

