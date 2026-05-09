Sinop'ta Anneler Günü Etkinliği

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Kent Konseyi ve Maltepe Kent Konseyi, "Birlik Duvarı ve Dayanışma Projesi" kapsamında Anneler Günü etkinliği düzenledi.

Sinop Kent Konseyi ve Maltepe Kent Konseyi tarafından Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda "Birlik Duvar ve Dayanışma Projesi" kapsamında düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde halk oyunları, ardından darbuka gösterisi gerçekleştirildi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün de katıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sinop Kent Konseyi Başkanı Handan Yılmazer, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Bugün burada yalnızca bir etkinlik gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda Maltepe Kent Konseyini kentimizde ağırlıyor, kent kültürünün, ortak yaşam bilincinin ve birlikte üretme iradesinin güçlü bir örneğini hep birlikte yaşıyoruz. Sinop tarihiyle, doğasıyla ve insanıyla her zaman özel bir şehir olmuştur. Ancak bir kenti asıl değerli kılan, o şehirde yaşayan insanların birlikte üretme, paylaşma ve dayanışma kültürünü sürdürebilmesidir. Birlik Duvarı adını verdiğimiz bu etkinliğin dansın, ritmin, folklorun, gündelik yaşamın için iç içe geçtiği her yaştan insanı bir araya getiren çok yönlü kültürel buluşmaya dönüşmesini diliyorum. Birlik Duvarı farklı fikirlerin, renklerin, seslerin aynı zamanda buluşarak ortak bir kent hafızası oluşmasını hedeflemektedir. Bu yönüyle yalnızca sanatsal bir çalışma değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren kıymetli bir ortak yaşam alanıdır."