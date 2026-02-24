Sinop'ta Balık Yeme Tavsiyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta Balık Yeme Tavsiyesi

24.02.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinoplu balıkçılar, kıymanın yüksek fiyatlarına karşı balık tüketimini öneriyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta balıkçılar yurttaşlara kırmızı ete göre fiyatı daha uygun olan sezon balıklarını yemelerini tavsiye ettiler. Balıkçı Güven Karabulut, bir kilo kıymanın en az 800 lira olduğuna dikkati çekerek, "Balık da et yerine geçtiği için 100 liraya, 150 liraya herkes doyuyor. 1 kilo balık alıyorsunuz; bir çorba, bir salata; 4 kişinin, 5 kişinin karnı doyuyor" dedi.

Sinoplu balıkçılar ramazan ayında kıyma alamayan vatandaşlara "balık yiyin" önerisinde bulundu.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, kıymanın kilosunun 900, hamsinin kilosunun ise 150 lira olduğuna işaret ederek, yurttaşlara balık yemelerini tavsiye etti.

Gündoğdu, "Protein burada. 250 liraya mezgit var, tirsi balıklarımız var. Örneğin 120 lira kilosu. Bir kilosuyla 3 kişi doyar. Balık sezonumuz ağır, çok bir hareketlilik yok. Ama vatandaşın eğilimi genelde ucuz balığa. İstek var ama maddiyattan biraz çekimserlik var. Yeteri kadar değil. İnsanlar istediğini alamıyor. Örneğin ben barbun yemek istiyorum, kilosu 500 lira, alamıyorum. Onun yerine hamsi, mezgit veya tirsi alıyorum. Örneğin somon alıyorum yerine. Et pahalı, kıyma pahalı. Gelsin vatandaşımız hamsi yesin, balık yesin, mezgit yesin. Bugün hamsiyse yarın mezgit, ertesi gün tirsi, ertesi gün levrek gibi" diye konuştu.

"100 liraya, 150 liraya herkes doyuyor"

Sinoplu balıkçı Güven Karabulut da, "Balıkçılık sezonu bu sene geçen seneye nazaran biraz kıt geçti. Hamsi sezonu bitti. Şu anda 1 kilo tatlı alsanız bin lira, 1 kilo kıyma alsanız 800 lira, bin lira arası. Balık da et yerine geçtiği için 100 liraya, 150 liraya herkes doyuyor. 1 kilo balık alıyorsunuz. Bir çorba, bir salata. 4 kişinin, 5 kişinin karnı doyuyor" dedi.

Balıkçı Erdoğan Doğan ise, "Kıymanın kilosu ramazanda bin lira. Hamsi 100 lira, 150 lira. Vatandaşlar çorba yapsınlar, bol bol balık yesinler. Kıyma fiyatı arttı. Alan var, alamayan var. Allah milletin yardımcısı olsun. Yine en güzel hamsi 100 lira, 150 lira" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Ekonomi, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Balık Yeme Tavsiyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbol tarihine geçen galibiyet 10-0 yendiler Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler
Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti o anlar kamerada Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti; o anlar kamerada
Tek hayali Galatasaray’da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü En yakınları gözaltında Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı

10:26
Amedspor’a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
10:01
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
09:51
Tam Çin işkencesi İstanbul’da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
09:47
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
08:54
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor Evleri bile ayırdılar
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar
08:40
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 10:34:48. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Balık Yeme Tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.