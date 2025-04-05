Sinop'ta Balıkçılar Zor Günler Geçiriyor

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emin Tunç, "Çok büyük dertlerimiz ve sıkıntılarımız var. Masraflarımız çok ağır. Özellikle yakıt masraflarımız çok ağır. Karşılığını alamıyoruz. Balıkçımızın özverisi ve kooperatif yönetiminin özverisiyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Kendi yağımızla kendimiz kavrulamıyoruz üstüne yağ ekliyoruz diyelim. Öyle bir özveri ile balıkçılık sektörüne girdik" dedi.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emin Tunç, Türkiye'de 1 Eylül 2024'te başlayan ve 15 Nisan'da sona erecek balık avı sezonunu değerlendirdi. Tunç, şunları söyledi:

"Çok büyük dertlerimiz ve sıkıntılarımız var"

"Biz kıyı balıkçısı olduğumuz için palamudumuz bu sene değerliydi ve balıkçının yüzünü güldürdü, güldürmeye de devam eder inşallah. Bu sezon içerisinde istavrit, mezgit, barbun, kalkan devam ediyor. İstikrar gözüküyor. İnşallah bu istikrarı da bizim balıkçımız bilinçli olarak kullanıp, sürdürülebilir balıkçılığı daha ileri götürebiliriz. Sadece resimlerle ve tabelalarda kalmasını istemiyoruz balığımızın. Bizden sonraki nesillerde bu balıkları yesinler istiyoruz. Çok büyük dertlerimiz ve sıkıntılarımız var. Masraflarımız çok ağır. Özellikle yakıt masraflarımız çok ağır. Karşılığını alamıyoruz. Biz burada kooperatif olarak belli bir oranımız var. Bu oranda çalışmaya ve ayakta durmaya çalışıyoruz. Balıkçımızın özverisi ve kooperatif yönetiminin özverisiyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Kendi yağımızla kendimiz kavrulamıyoruz, üstüne yağ ekliyoruz diyelim. Öyle bir özveri ile balıkçılık sektörüne girdik ve atadan babadan kalma göreneklerimizi sürdürebilmek adına fedakarlıklar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Devlet büyüklerimizin bu konulardaki desteklerini ve politikalarını bekliyoruz."