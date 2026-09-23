Sinop\'ta belediye personeline psikososyal destek farkındalık eğitimi verildi

Sinop'ta afet ve acil durumlarda yürütülen psikososyal destek çalışmalarına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla belediye personeline eğitim verildi.

Sinop Afet ve Acil Durumlar Psikososyal Destek Grubu'nun 2026 yılı ilk altı aylık il düzeyi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, psikososyal destek ana çözüm ortağı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile destek çözüm ortağı il müdürlüklerine yönelik Psikososyal Destek Farkındalık Eğitimleri planlandı.

Yapılan planlama kapsamında Sinop Belediye Başkanlığı'nda görev yapan personele yönelik "Psikososyal Destek Temel Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitim ve danışmanlık birimi eğiticisi Psikolojik Danışman Armağan Ayazgün tarafından verilen eğitimde, afet ve acil durumların ardından bireylerin ve toplumun psikososyal ihtiyaçlarına yönelik temel bilgiler aktarıldı.

Eğitim kapsamında katılımcıların afet sonrası psikososyal destek konusunda farkındalıklarının artırılması, ihtiyaç sahibi bireylerin doğru şekilde yönlendirilmesi ve ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, afet ve acil durumlarda vatandaşlara sunulacak psikososyal destek hizmetlerinin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.