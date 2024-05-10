Sinop'ta bisikletiyle denize atlayan genci çevredekiler kurtardı - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta bisikletiyle denize atlayan genci çevredekiler kurtardı

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Sinop'ta saat 23.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa Çetin isimli genç bisikletiyle denize atladı. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen harekete geçerek genci denizden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gençin sağlık durumu iyi.

10.05.2024 03:55
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Sinop'ta bisikletiyle denize atlayan genci çevredekiler kurtardı

SİNOP - Sinop'ta bisikletiyle denize atlayan gence, ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlardan geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 23.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Çetin isimli genç "Denize atlıyorum" diyerek bisikletiyle denize atladı. Denize atlayan genci fark eden çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçerek onu denizden çıkardı. Daha sonra denizden çıkarılan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gencin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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