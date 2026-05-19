CHP Sinop'tan 19 Mayıs'ta Atatürk Anıtı'na çelenk
CHP Sinop'tan 19 Mayıs'ta Atatürk Anıtı'na çelenk

19.05.2026 15:56  Güncelleme: 17:39
CHP Sinop İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çelenk sunma töreniyle kutladı. Gençlik Kolları Başkanı Taşkın, gençlerin sorunlarına dikkat çekerek, 19 Mayıs'ın direniş ruhunun yeniden canlandırılması gerektiğini vurguladı.

(SİNOP) - CHP Sinop İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenledi. Sinop Gençlik kolları Başkanı Muhammed Taşkın, 19 Mayıs'ın bir milletin yeniden doğuş günü olduğunu vurguladı.

CHP Sinop İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Parti ve sivil toplum kuruluşu üyeleriyle İtfaiye Durağı mevkisinde toplanan grup, İskele Meydanı'na yürüdü. Program daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla devam etti.

Törene, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, CHP Sinop Kadın Kolları İl Başkanı Esin Tümer, CHP Sinop Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Taşkın, CHP Sinop Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanı Barbaros Açıkel, partililer ve STK üyeleri katıldı.

CHP Sinop Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Taşkın, 19 Mayıs'ı "bir milletin yeniden doğuşu" olarak nitelendirdi. Taşkın, "19 Mayıs, bir vapurla başlayan inancın bağımsızlık ateşini tüm ülkeye yaydığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir' diyerek umudunu gençliğe emanet etti. Bizler o emaneti taşıyan, büyüten ve yaşatan gençleriz" dedi.

Taşkın gençlerin yalnızca ekonomik zorluklarla değil, derinleşen toplumsal sorunlarla da mücadele ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Okullarda şiddet sıradanlaşıyor. Kadın cinayetleri artıyor. En temel hak olan yaşam hakkı bile tehdit altında. Üniversite öğrencileri barınma sonuyla baş başa bırakılıyor. Kalabalık yurtlar, yetersiz imkanlar, geçim sıkıntısı. KYK bursları en temel ihtiyaçları bile yetmiyor. Diplomasını alan genç iş bulamıyor. Gençler artık hayal kuramıyor. Sadece ayakta kalmaya çalışıyor. Ne yazık ki gençlerimiz geleceğini başka ülkelerde aramak zorunda bırakılıyor. Şimdi hep birlikte şu soruyu sormalıyız. 19 Mayıs'ın ruhu gerçekten yaşıyor mu? Evet, yaşıyor. Ama o ruhun yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Çünkü 19 Mayıs teslimiyet değil, direniştir. Boyun eğmek değil, mücadeledir. Bugün burada yalnızca geçmişi anmıyoruz, aynı zamanda yarınlara söz veriyoruz. Cumhuriyet'e sonuna kadar sahip çıkacağız."

Kaynak: ANKA

