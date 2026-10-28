Sinop’ta Cumhuriyet’in 103. yılına özel panel - Son Dakika
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Sinop’ta Cumhuriyet’in 103. yılına özel panel

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Sinop’ta Cumhuriyet’in 103. yılına özel panel
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Sinop’ta Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Devlet Geleneğinden Cumhuriyet’e: Süreklilik ve Dönüşüm" konulu panel düzenlendi.

Sinop'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Devlet Geleneğinden Cumhuriyet'e: Süreklilik ve Dönüşüm" konulu panel düzenlendi.

Dr. Naim Karadaş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Prof. Dr. Mustafa Talas, Dr. Öğr. Üyesi Habip Aydın ve Araştırma Görevlisi Ömer Ferit İmlak konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, Türk devlet geleneğinin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi, Cumhuriyet'e uzanan süreçte yaşanan değişim ve dönüşümler ile Cumhuriyet'in tarihsel, siyasal ve toplumsal temelleri değerlendirildi. Cumhuriyet'in 103 yıllık geçmişinin ele alındığı programda, devlet geleneğindeki süreklilik ve dönüşüm konuları akademik açıdan incelendi.

Sinop Üniversitesi Şehit Ömercan Açıkgöz Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA
SinopYerelSon Dakika

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